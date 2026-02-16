16/02/2026

EU – Armenia

Նոր թվային գործիքների շնորհիվ որոշարկվել է ավելի քան 30 ցուցանմուշի հեղինակ, բացահայտվել են անհայտ գործեր

Հայաստանի ազգային պատկերասրահում օրերս բացված «Թանգարանային աշխատանք. բացահայտումներ» ցուցահանդեսը ներկայացնում է վերջին տարիներին պատկերասրահում իրականացված հետազոտական, վերականգնման և որոշարկման աշխատանքի նշանակալի արդյունքները։

860.jpeg (313 KB)

Նոր թվային գործիքների և մասնագիտական տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ որոշարկվել են ավելի քան երեսուն ցուցանմուշների հեղինակներ և բացահայտվել նախկինում անհայտ գործեր։ Ցուցահանդեսը նաև ընդգծում է Վերականգնման բաժնի առանցքային դերը, որի շնորհիվ իրականացվել են կարևոր հայտնաբերումներ՝ Մարտիրոս Սարյանի 1910 թ․ նորահայտ նատյուրմորտից մինչև պոլսահայ նկարիչ Օհաննես Քյուրքճեանի միակ հայտնի սրբանկարը Հայաստանում։

544.jpg (101 KB)

«Այս բացահայտումները ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս Պատկերասրահի՝ որպես գիտական հաստատության կարևորագույն դերը մշակութային ժառանգության պահպանման և ուսումնասիրության գործում»,- նշվում է պատկերասրահի տարածած հաղորդագրության մեջ:

545.jpg (163 KB)

