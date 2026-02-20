Աջափնյակում կրակոցներից հետո մարզերում տոտալ ստուգումներ են, Գյումրիում՝ առավել ևս

Գյումրիի փողոցներում իրականացվում է ոստիկանության խիստ հսկողություն։ Ոստիկանները կենտրոնացած են քաղաքի տարբեր հատվածներում և կանգնեցնում են գրեթե յուրաքանչյուր ավտոմեքենա` կատարելով ստուգումներ։
Վարորդներից մեկը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ նպատակ ունեն հայտնաբերել զենք-զինամթերք և այլ վտանգավոր նյութեր։ Այս պահին փողոցներով տեղաշարժվելը դժվար է, իսկ բազմաթիվ ավտոմեքենաներ ստիպված են կանգնել հսկողության պատճառով։
Ոստիկանները մեզ պարզաբանում չտրամադրեցին, նշելով միայն, որ «ծառայություն են իրականացնում»։ Մեր աղբյուրների տեղեկություններով՝ հսկողությունը պայմանավորված է երեկ Երևանում` Աջափնյակում գրանցված կրակոցների դեպքից հետո, ՆԳՆ հրամանով որոշվել է մարզերում ևս խիստ վերահսկողություն իրականացնել և ստուգել բոլոր անցորդներին ու ավտոմեքենաները։
