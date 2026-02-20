21/02/2026

EU – Armenia

EU – Armenia

Հայաստան այցելած ադրբեջանցիները ՌԴ քաղաքացիներ են․ երկիր մտել, դուրս են եկել «Բագրատաշեն»-ի անցակետով․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 20/02/2026 1 min read

Արդեն մի քանի օր է՝ համացանցում տեղեկություններ և տեսանյութեր են շրջանառվում Շիրակի մարզ, մասնավորապես Ամասիա և Գյումրի այցելած ադրբեջանցիների մասին։

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը պատասխանել է Civic.am-ի՝ փետրվարի 18-ին ստացված հարցմանը՝ տեղեկացնելով, որ հարցման մեջ հիշատակված անձինք ազգությամբ ադրբեջանցիներ են և հանդիսանում են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ։

ԱԱԾ-ի փոխանցմամբ՝ նրանք մուտք են գործել Հայաստանի Հանրապետություն և երկրից դուրս են եկել «Բագրատաշեն» պետական սահմանի անցման կետով։ Այցը կրել է մասնավոր բնույթ։ Նշվում է նաև, որ տվյալ անձինք նախկինում ևս այցելել են Հայաստան։

Միաժամանակ ծառայությունը հայտնել է, որ ազգային անվտանգության մարմինների գործունեության և դրանց արդյունքների վերաբերյալ տեղեկությունները դասվում են պետական գաղտնիքի շարքին և, «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն, ենթակա չեն հրապարակման։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երբ մի կողմ եք դնում զենքերը և ներդրում կատարում բարգավաճման մեջ, դա կբերի նվաճում․ Վենսը՝ Փաշինյանին և Ալիևին

19/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը ոչ պաշտոնական շփում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ

19/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետբյուջեից 520,7 մլն դրամ կհատկացվի ՔՊ-ին, «Հայաստան» դաշինքին, ԲՀԿ-ին և «Հանրապետության»-ը

19/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փետրվարի 21-ի աստղագուշակ․ Լավ են անցնում գործնական բանակցությունները

20/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փետրվարի տաքացումը դեռ գարուն չէ․ Հայհիդրոմետի տնօրենը զգուշացնում է

20/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստան այցելած ադրբեջանցիները ՌԴ քաղաքացիներ են․ երկիր մտել, դուրս են եկել «Բագրատաշեն»-ի անցակետով․ Լուսանկար

20/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում խոշորամասշտաբ խուզարկություններ են. մանրամասներ

20/02/2026 infomitk@gmail.com