Նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ու ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մինչև վերջ տեղյակ չեն եղել, որ Վլադիմիր Պուտինը որոշել է Հատուկ ռազմական գործողություն սկսել Ուկրաինայի դեմ, գրել է «The Guardian»-ը։
Գործողությունից 1 շաբաթ առաջ ռուսական էլիտայի մեծ մասը պատկերացում անգամ չի ունեցել, թե ինչ է պատահելու։ «Կրեմլի բարձրաստիճան մի անձ զանգահարեց ինձ և ասաց. «Պուտինի շուրջ շատ զինվորականներ կան, մթնոլորտը լարված է, ինչ-որ բան է կատարվում, բայց մենք չգիտենք՝ ինչ»», – ասել է հրատարակության աղբյուրներից մեկը։
«The Guardian»-ի աղբյուրների համաձայն՝ Ռուսաստանի Արտաքին հետախուզական ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինն իմացել է մի բան, որը մյուսները չեն իմացել։ Պուտինը ցանկացել է, որ բոլորը մասնակցեն այս որոշմանը։
Միայն մեկ մարդ է բացահայտորեն դեմ եղել Կրեմլի հանդիպմանը։ Դա Նախագահական վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակն է եղել․ Պուտինի ամենահին համախոհներից մեկը, որը նրան ճանաչում էր 1990-ականների կեսերից։ Կոզակը «սարսափած է եղել» Պուտինի ծրագրերից, բայց թե ինչ է կատարվում, հասկացել է միայն Կրեմլի հանդիպման օրը։
Հրապարակման համաձայն՝ այդ հանդիպման ժամանակ Կոզակը Պուտինի հետ վիճել է ոչ թե բարոյական, այլ ռազմավարական տեսանկյունից։ Կոզակի կարծիքով՝ որ հարձակումն աղետալի կլինի, չնայած չի իմացել, թե ինչ է պլանավորում Ռուսաստանի նախագահը՝ Դոնբասի հետ կապված սահմանափակ գործողությո՞ւն, թե՞ լայնածավալ պատերազմ։ Հանդիպումից հետո Կոզակը մնացել է միայնակ Պուտինի հետ և շարունակել է վիճել։ Կոզակի ելույթը կտրվել է հեռուստատեսային հեռարձակումից։ 2025 թվականի վերջին նա հրաժարական է տվել նախագահի վարչակազմում իր բոլոր պաշտոններից։
Մոսկվան գնահատել է, որ ուկրաինացիների միայն 10%-ը պատրաստ կլինի դիմադրել ռուսական զորքերին։ Մնացածը (90%), Կրեմլի կարծիքով, կա՛մ ակտիվորեն կաջակցի ռուսական զորքերի տեղակայմանը, կա՛մ, ի վերջո, կընդունի այն «մի փոքր դժգոհելուց» հետո։
Ռուսաստանի Հատուկ ռազմական գործողությունից մեկ օր առաջ Վլադիմիր Զելենսկին փորձել է կապվել Պուտինի հետ, բայց մերժում է ստացել։
