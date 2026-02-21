ՀՅԴ ՀԳՄ անդամ, ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը գրում է․
«2018-ից առ այսօր ՆԳՆ բյուջեն աճել է 3.3 անգամ (63 մլրդ-ից հասնելով ավելի քան 210 մլրդ դրամի): Բայց ի՞նչ է ստացել հերոս հարկատուն սրա դիմաց.
Հանցավորության աճ. Զենքի գործադրմամբ հանցագործություններն աճել են 2.9 անգամ, սպանության փորձերը՝ 3.6 անգամ:
Թմրահամաճարակ. Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունն աճել է շուրջ 6 անգամ:
Ինչո՞ւ է այս պատկերը, որովհետև իշխանության առաջնահերթությունը ոչ թե քաղաքացին, այլ սեփական աթոռն է»։
Բաց մի թողեք
Հնդկաստանի արհեստական բանականության գագաթնաժողովի ամենատարօրինակ պահերը. կորած աստղեր, երթևեկության քաոս և ռոբոտ-շան վեճ
Հունգարիան արգելափակում է Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկը
Թրամփը հայտարարում է նոր 10% «գլոբալ» մաքսատուրքերի մասին ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշումից հետո