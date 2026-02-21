21/02/2026

2018-ից առ այսօր ՆԳՆ բյուջեն աճել է 3.3 անգամ

ՀՅԴ ՀԳՄ անդամ, ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը գրում է․

«2018-ից առ այսօր ՆԳՆ բյուջեն աճել է 3.3 անգամ (63 մլրդ-ից հասնելով ավելի քան 210 մլրդ դրամի): Բայց ի՞նչ է ստացել հերոս հարկատուն սրա դիմաց.

Հանցավորության աճ. Զենքի գործադրմամբ հանցագործություններն աճել են 2.9 անգամ, սպանության փորձերը՝ 3.6 անգամ:

Թմրահամաճարակ. Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունն աճել է շուրջ 6 անգամ:
Ինչո՞ւ է այս պատկերը, որովհետև իշխանության առաջնահերթությունը ոչ թե քաղաքացին, այլ սեփական աթոռն է»։

