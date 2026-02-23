23/02/2026

Աղջկան մոտենալը մարդկային կյանք արժեցավ. Աջափնյակում կրակոցների պատճառը

Oրեր առաջ հանրությանը ցնցեցին Աջափնյակ վարչական շրջանում տեղի ունեցած կրակոցները և դրա հետևանքով մեկ հոգու սպանության դեպքը:

6 և ավելի անձինք էլ տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էին բժշկական հաստատություն:

ՀՀ քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ ձեռնարկված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել են դեպքի մի շարք հանգամանքներ, ինչպես նաև դեպքին մասնակցած անձանց հիմնական շրջանակը:

Ըստ ՔԿ-ի՝ կատարված նախաքննությամբ պարզվել են հրազենի գործադրմամբ, այլ անձանց կյանքի համար վտանգավոր եղանակով մեկ անձի սպանություն, ինչպես նաև նույն եղանակով 7 անձանց նկատմամբ սպանության փորձ կատարած անձի ինքնությունը, որի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել: 11 անձի նկատմամբ ևս հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում:

1-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, 5-ի նկատմամբ՝ տնային կալանքը:

Երևանի 40-ից ավելի հասցեներում կատարվել են միաժամանակյա խուզարկություններ:

Կրակոցների պատճառը կենցաղային է և կապված է 18-19 տարեկան տղայի հետ, որի անունը Նարեկ է:

Մեզ հասած տեղեկություններով՝ նա մի աղջկա է հավանել, տվյալ աղջկա հոր ընկերը, որի անունը Մարատ է, տղային ասել է՝ քայլեր ձեռնարկելուց առաջ ինձ տեղյակ կպահես: Տղան, չլսելով նրան, մոտեցել է տվյալ աղջկան:

Իմանալով այս մասին՝ աղջկա հոր ընկերը կանչել է տղային և ապտակել նրան: 19-ամյա տղան վեճը շարունակելու նպատակով խումբ է կազմել և գնացել հաշիվ պարզելու, որի ժամանակ էլ վերոնշյալ աղջկա հոր ընկերը հրազեն է գործադրել:

Մեր տեղեկություններով՝ սպանված տղամարդը իրադարձությունների անմիջական դերակատար չէ:

