ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի վրա հնարավոր հարվածը չի հանգեցնի տարածաշրջանում երկարատև հակամարտության. Վենս

ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի վրա հնարավոր հարվածը չի հանգեցնի երկարատև հակամարտության Մերձավոր Արևելքում։
Այս մասին վստահություն է հայտնել ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյմս Դի Վենսը:
«Այն միտքը, որ մենք տարիներ շարունակ պատերազմելու ենք Մերձավոր Արևելքում առանց որևէ ավարտի, դրա հավանականություն չկա»,- ասել է նա The Washington Post-ին փետրվարի 26-ին տված հարցազրույցում։
Հրատարակության համաձայն՝ Վենսը քննարկել է Իրանի վրա ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածի հնարավոր հետևանքները՝ հստակեցնելով, որ Վաշինգտոնի վարչակազմը չի բացառում նման քայլերը։
Ըստ Վենսի՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից քննարկվող տարբերակները ներառում են ռազմական գործողություններ՝ «համոզվելու համար, որ Իրանը միջուկային զենք չի ստանում» և դիվանագիտական լուծում։
