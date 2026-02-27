28/02/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի վրա հնարավոր հարվածը չի հանգեցնի տարածաշրջանում երկարատև հակամարտության. Վենս

infomitk@gmail.com 27/02/2026 1 min read

ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի վրա հնարավոր հարվածը չի հանգեցնի երկարատև հակամարտության Մերձավոր Արևելքում։

Այս մասին վստահություն է հայտնել ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյմս Դի Վենսը:

«Այն միտքը, որ մենք տարիներ շարունակ պատերազմելու ենք Մերձավոր Արևելքում առանց որևէ ավարտի, դրա հավանականություն չկա»,- ասել է նա The Washington Post-ին փետրվարի 26-ին տված հարցազրույցում։

Հրատարակության համաձայն՝ Վենսը քննարկել է Իրանի վրա ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածի հնարավոր հետևանքները՝ հստակեցնելով, որ Վաշինգտոնի վարչակազմը չի բացառում նման քայլերը։

Ըստ Վենսի՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից քննարկվող տարբերակները ներառում են ռազմական գործողություններ՝ «համոզվելու համար, որ Իրանը միջուկային զենք չի ստանում» և դիվանագիտական լուծում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հիլարի Քլինթոնը բացատրել է Էպշտեյնի հանցակցի ներկայությունն իր դստեր հարսանիքին. Տեսանյութ, Լուսանկար

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի հասարակությունում անհանգստությունն աճում է

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը շարունակում է ներդրումներ անել հեռահար հրթիռների արտադրության մեջ. սա լուրջ սպառնալիք է. Ռուբիո

26/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Միակ բանը, որ պետք էր քննարկել ու պահանջել, Աննա Հակոբյանի պետական պահպանության ապահովման հարցն է. Աբրահամյան

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեսանտավորները պատրաստվում են Ուկրաինայում հնարավոր խաղաղապահ առաքելությանը․ «The Telegraph»

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Yandex Taxi»-ից օգտվելիս զգույշ եղեք, սրիկա վարորդներ ունեն․ Լուսանկար

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթար՝ Տառերի պուրակի հարևանությամբ, բախվել են «Opel» ու «Volkswagen»-ը, վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

27/02/2026 infomitk@gmail.com