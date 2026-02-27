28/02/2026

EU – Armenia

Ես այդպիսի հարցերի չեմ կարող պատասխանել․ Պապոյանը՝ ի պատասխան Փաշինյանի ու Աննա Հակոբյանի ամուսնալուծության մասին հարցին

infomitk@gmail.com 27/02/2026 1 min read

«Ամոթ է, ես չէի սպասում, որ նման հարց կտաք ինձ»:

Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը՝ ի պատասխան իրեն ուղղված՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու Աննա Հակոբյանի ամուսնալուծության մասին հարցին:

«Հարգելի՛ գործընկերներ, ես այդպիսի հարցերի չեմ կարող պատասխանել:

Ի գիտություն ձեզ՝ ես էկոնոմիկայի նախարարն եմ և «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության նախագահի տեղակալը, եթե անձնական հարցեր պետք է քննարկեք որևէ անձի վերաբերյալ, ես ավելի լավ է գնամ»,- նշել է նա:

Հիշեցնենք՝ Աննա Հակոբյանը հայտնել էր՝ իր և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամուսնությունն ավարտվել է։ Նա նշել էր, որ այսօր լքում է կառավարական առանձնատունն ու տեղափոխվում է վարձով ապրելու:

Բաց մի թողեք

1 min read

Մխիթարյանն ասել է՝ ինչ է որոշել կարիերայի հետ կապված

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամուսնությունն ավարտվել է. Աննա Հակոբյան

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ուժ գտա իմ մեջ, որ Սամվելս ինձ կոտրված չտեսնի». կամավոր Սամվել Գասպարյանն անմահացել է հոկտեմբերի 2-ին Օմարի բարձունքում. Լուսանկարներ

26/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Միակ բանը, որ պետք էր քննարկել ու պահանջել, Աննա Հակոբյանի պետական պահպանության ապահովման հարցն է. Աբրահամյան

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեսանտավորները պատրաստվում են Ուկրաինայում հնարավոր խաղաղապահ առաքելությանը․ «The Telegraph»

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Yandex Taxi»-ից օգտվելիս զգույշ եղեք, սրիկա վարորդներ ունեն․ Լուսանկար

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթար՝ Տառերի պուրակի հարևանությամբ, բախվել են «Opel» ու «Volkswagen»-ը, վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

27/02/2026 infomitk@gmail.com