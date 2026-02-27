28/02/2026

EU – Armenia

Մխիթարյանն ասել է՝ ինչ է որոշել կարիերայի հետ կապված

27/02/2026

Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ, միլանյան «Ինտերի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը խոսել է իր կարիերայի շարունակության մասին՝ ընդգծելով, որ դեռ չի մտածում խաղադաշտը թողնելու մասին։

Փորձառու ֆուտբոլիստը նշել է, որ չնայած արդեն 37 տարեկան է, մտադիր չէ ավարտել կարիերան։ Նրա խոսքով՝ այժմ առավել քան երբևէ կարևոր է ճիշտ խնամել մարմինը և պահպանել ֆիզիկական պատրաստվածությունը, քանի որ այլևս երիտասարդ տարիքում չէ։

Մխիթարյանը վստահեցրել է, որ շարունակում է ամբողջ ուժով աշխատել և խաղալ՝ նպատակ ունենալով հնարավորինս երկար մնալ բարձր մակարդակում, որպեսզի հետագայում չզղջա բաց թողած հնարավորությունների համար։

