Մխիթարյանն ասել է՝ ինչ է որոշել կարիերայի հետ կապված

Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ, միլանյան «Ինտերի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը խոսել է իր կարիերայի շարունակության մասին՝ ընդգծելով, որ դեռ չի մտածում խաղադաշտը թողնելու մասին։
Փորձառու ֆուտբոլիստը նշել է, որ չնայած արդեն 37 տարեկան է, մտադիր չէ ավարտել կարիերան։ Նրա խոսքով՝ այժմ առավել քան երբևէ կարևոր է ճիշտ խնամել մարմինը և պահպանել ֆիզիկական պատրաստվածությունը, քանի որ այլևս երիտասարդ տարիքում չէ։
Մխիթարյանը վստահեցրել է, որ շարունակում է ամբողջ ուժով աշխատել և խաղալ՝ նպատակ ունենալով հնարավորինս երկար մնալ բարձր մակարդակում, որպեսզի հետագայում չզղջա բաց թողած հնարավորությունների համար։
Բաց մի թողեք
Ես այդպիսի հարցերի չեմ կարող պատասխանել․ Պապոյանը՝ ի պատասխան Փաշինյանի ու Աննա Հակոբյանի ամուսնալուծության մասին հարցին
Իմ և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամուսնությունն ավարտվել է. Աննա Հակոբյան
«Ուժ գտա իմ մեջ, որ Սամվելս ինձ կոտրված չտեսնի». կամավոր Սամվել Գասպարյանն անմահացել է հոկտեմբերի 2-ին Օմարի բարձունքում. Լուսանկարներ