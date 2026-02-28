Արագած բարձրլեռնային օդերևութաբանական կայանում ձնածածկույթի բարձրությունը հասել է 240սմ-ի․ Ազիզյան․ Լուսանկար

ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արագած բարձրլեռնային օդերևութաբանական կայանում (3229մ) այսօր ձնածածկույթի բարձրությունը հասել է 240սմ-ի:
Այս մասին «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում գրել է Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը և լուսանկար հրապարակել։
