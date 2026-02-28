28/02/2026

EU – Armenia

Արագած բարձրլեռնային օդերևութաբանական կայանում ձնածածկույթի բարձրությունը հասել է 240սմ-ի․ Ազիզյան․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 28/02/2026 1 min read

ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արագած բարձրլեռնային օդերևութաբանական կայանում (3229մ) այսօր ձնածածկույթի բարձրությունը հասել է 240սմ-ի:

Այս մասին «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում գրել է Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը  և լուսանկար հրապարակել։

642748276_122167457192938431_2117400163409117182_n.jpg (67 KB)

