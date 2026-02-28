Ուրախ ենք արձանագրել՝ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների սովորական վայր. Լուսանկարներ

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ներկա է գտնվել Սպորտային հրաձգության Եվրոպայի մեծահասակների առաջնության պաշտոնական բացման արարողությանը, որը Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվում է առաջին անգամ:
Միջոցառման ներկա են գտնվել նաև Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, օրենսդիր, գործադիր մարմինների ներկայացուցիչներ, Աշխարհի հրաձգության ֆեդերացիայի նախագահ Լուչիանո Ռոսսին, Եվրոպայի հրաձգության ֆեդերացիայի նախագահ Ալեքսանդր Ռատներին, Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Հովհաննիսյանը, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ, հյուրեր:
Միջոցառման շրջանակում վարչապետը հանդես է եկել ելույթով, ողջունել բոլորին Հայաստանի Հանրապետությունում: «Մեր երկրում առաջին անգամ է անցկացվում սպորտային հրաձգության Եվրոպայի մեծահասակների առաջնություն, և ուրախ ենք առաջնությունում ողջունել 40 երկրների 450 մարզիկների և մարզիչների, ինչպես նաև ֆեդերացիաների և այլ կազմակերպությունների 150 պաշտոնական ներկայացուցիչների։
Առաջնության ընթացքում կխաղարկվեն մեդալների 70 հավաքածուներ, և ես համոզված եմ, որ ներկաներից շատերն այստեղից կհեռանան ոսկե, արծաթե, բրոնզե մեդալներով, ինչպես նաև հաճելի հուշերով Հայաստանի Հանրապետության և սպորտի այս փառատոնի վերաբերյալ:
Մենք հաճույքով ենք ընդունում այս առաջնությունը և ուրախ ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների արդեն սովորական վայր»,- նշել է Նիկոլ Փաշինյանը:
Երկրի ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, որ գոնե այս պահի դրությամբ Հայաստանում չի եղել առաջնություն, որ որևէ նեգատիվ նստվածք թողնի իր հետևից, ինչը նշանակում է, որ առաջիկայում նորանոր առիթներ կլինեն հանդիպելու տարբեր առաջնություններում՝ Եվրոպայի, աշխարհի:
«Իհարկե, համոզված եմ, որ այս առաջնությունները նոր խթան կտան ընդհանրապես միջազգային սպորտի զարգացմանը և տվյալ մարզաձևերի զարգացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Ողջունում եմ բոլորիդ, բարով եք եկել Հայաստանի Հանրապետություն, և հաղթանակ եմ մաղթում բոլորիդ: Նրանք, ովքեր կհաղթեն Հայաստանի Հանրապետությունում այս անգամ, շատ ուրախ եմ: Նրանք, ովքեր այստեղ չեն հաղթի, համոզված եմ, ովքեր առավել հետևողական կլինեն իրենց նպատակի հետևից գնալու ճանապարհին, անպայման կհաղթեն առաջիկա առաջնություններից որևէ մեկում: Բոլորիդ մաղթում եմ դիպուկ հրաձգություն»,-իր խոսքն ամփոփել է վարչապետը։
Առաջնությունն անցկացվելու է փետրվարի 27-ից մարտի 5-ը։ Մրցումները մեկնարկելու են մարտի 1-ից․ յուրաքանչյուր վարժություն կունենա որակավորման և եզրափակիչ փուլ։ Հայաստանը առաջնությանը ներկայանում է 26 մարզիկով:
Առաջնությանն ընդառաջ իրականացվել է լայնածավալ և համակարգված նախապատրաստական աշխատանք, որպեսզի Հայաստանը պատշաճ մակարդակով հյուրընկալի մասնակիցներին. ձևավորվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը համակարգել է ողջ գործընթացը։ Սպորտային հրաձգության Եվրոպայի մեծահասակների առաջնության պատշաճ անցկացման նպատակով մարզաձևի և ենթակառուցվածքների զարգացմանը ուղղությամբ պետական աջակցությամբ մի շարք աշխատանքներ են կատարվել՝ ֆեդերացիայի հետ համագործակցությամբ։
Պետությունն առաջնության կազմակերպման համար հատկացրել է շուրջ 500 միլիոն դրամ, որի շրջանակում ներառված է նաև համապատասխան գույքի ձեռքբերումը։ Մասնավորապես ձեռք է բերվել անհրաժեշտ գույք, այդ թվում՝ թիրախներ և այլ մասնագիտացված սարքավորումներ, որոնք այնուհետև կուղղվեն մեր երկրում այս մարզաձևի զարգացմանը։
Սպորտի ոլորտի զարգացումը պետական առաջնահերթություն և հանձնառություն է. սպորտի ոլորտի ֆինանսավորումը 2018 թվականի համեմատ ավելի քան քառապատկվել է. 2026 թվականին ոլորտի հատկացումը հասնում է շուրջ 15 միլիարդ դրամի, որը վկայում է սպորտի հանդեպ Կառավարության ռազմավարական մոտեցման մասին։
Հայաստանում խոշոր միջազգային մրցաշարեր անցկացնելու Կառավարության քաղաքականության արդյունավետությունն արդեն ապացուցվել է նախորդ տարիներին կազմակերպված միջազգային սպորտային մրցաշարերի դրական փորձով։ Հաջորդ տարի Հայաստանը կհյուրընկալի Ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը, ինչպես նաև Սպորտային մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնությունը։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանը շահագրգիռ է ՀՀ-ի հետ փոխգործակցության ամրապնդման հարցում․ Փաշինյան – Տուսկ. Լուսանկարներ
Հայտնաբերվել է զինծառայողի դի․ ընթանում է քննություն․ ՊՆ
Փաշինյանը Վարշավայում հանդիպել է Լեհաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ