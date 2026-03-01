01/03/2026

EU – Armenia

Բախվել են Արարատ – Երասխ – Սուրենավան երթուղու «Գազել»-ը և «Kia Forte», վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 01/03/2026 1 min read

Այսօր՝ մարտի 1-ին, խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։

Ժամը 11։20-ի սահմաններում Երևան-Երասխ ավտոճանապարհի Արարատ բնակավայրի վարչական տարածքում բախվել են «Kia Forte» և Արարատ-Երասխ-Սուրենավան երթուղին սպասարկող մարդատար «Գազել»-ը։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով, ըստ դեպքի վայրում հավաքված քաղաքացիների, 4 հոգի, որոնց առաջինը օգնության են հասել քաղաքացիները, ապա օպերատիվորեն ժամանած Արարատի բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկները, տեղափոխվել են հիվանդանոց։

Վթարի փաստով Վեդիի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ: Ֆոտոլրագրողը հայտնում է, որ «Գազել»-ում եղել են 10-ից ավելի ուղևորներ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞վ կղեկավարի Իրանը Խամենիի մահից հետո

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարդան Ղուկասյանը՝ «Դոգը», ՀՀ վարչապետի թեկնածու

28/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք՝ Երևանում, թիվ 82 դպրnցում 13-ամյա տղան վայր է գցել համադաuարանցnւն, hարվածել

28/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Համլետ Collapse»-ը ոչ միայն անձնական, այլ պետական, հասարակական ու բարոյական փլուզում է․ Սուրեն Շահվերդյանի նոր ներկայացման առաջնախաղը․ Լուսանկարներ

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չորրորդ երկիրը պատերազմ հայտարարեց Իրանին․ լարված իրավիճակ է

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բախվել են Արարատ – Երասխ – Սուրենավան երթուղու «Գազել»-ը և «Kia Forte», վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում բարձրացվել է վրեժի կարմիր դրոշը. ջիհադ է հայտարարել Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի դեմ

01/03/2026 infomitk@gmail.com