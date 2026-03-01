01/03/2026

Իրանը հրթիռներով հարձակում է ձեռնարկել ամերիկյան «Abraham Lincoln» ավիակրի վրա. Լուսանկար

Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) հարձակվել է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի USS Abraham Lincoln ավիակիրի վրա, հաղորդում է IRIB հեռուստաալիքը։

ԱՄՆ ավիակիրը հարձակման է ենթարկվել չորս բալիստիկ հրթիռներով, պարզաբանել է ԻՀՊԿ մամուլի ծառայությունը։

Ավելի վաղ Իրանի Ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին դիմել էր հարևան երկրներին հակամարտության սրման վերաբերյալ։ Նա ընդգծել էր, որ Թեհրանի հարվածները ուղղված են տարածաշրջանում գտնվող ամերիկյան բազաներին, ոչ թե հարևան երկրներին:

Դրանից առաջ Forbes-ի սյունակագիր Պիտեր Սուչյուն հայտարարել էր, որ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի ավիակիրը խորտակելը Իրանի ներկայիս հնարավորություններով գործնականում անհնար է։ Վերլուծաբանի խոսքով՝ ավիակիրները, ենթադրաբար, նախագծված են ջրի վրա մնալու համար նույնիսկ զգալի վնասներից հետո։

