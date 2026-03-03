03/03/2026

EU – Armenia

Իրանի հարվածներն այնքան ուժգին են եղել, որ ամերիկյան ռազմակայանների մի մասը ջնջվել է երկրի երեսից

infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read

Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը գրում է․

«Բրիտանական «BBC» պետական հեռարձակողին ամենավառ երևակայության դեպքում անգամ դժվար է համարել իրանամետ լրատվամիջոց։ Դրա ռուսերենով ծառայության եթերում ռազմական փորձագետը պնդում է, որ Պարսից ծոցի արաբական միապետությունների տարածքի ամերիկյան ռազմակայաններին հասցված իրանական հարվածները եղել են չափազանց ուժգին, և դրանց մի մասը, դատելով արբանյակային լուսանկարներից, գործնականում «ջնջվել» են երկրի երեսից։

Ըստ ռուս ռազմական փորձագետների՝ Կատարում խոցված հեռահար գործողության ռադարը ևս չափազանց կարևոր հանգույց է եղել ամերիկյան Հակահրթիռային պաշտպանության համաշխարհային համակարգում, և Իրանն առաջին երկիրն է, որ կարողացել է թիրախավորել նման կարևոր և թանկարժեք հանգույց»։

