03/03/2026

EU – Armenia

Մարտ ամսին 9 օր ոչ աշխատանքային կլինի

infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read

Մարտ ամսին 1 տոնական օր կա՝։ «Տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն` մարտի 8-ը նշվում է որպես կանանց տոն։ Այն ոչ աշխատանքային օր է: Նշենք, որ այս տարի մարտի 8-ը կիրակի է:

Այսպիսով մարտ ամսին 22 օր աշխատանքային է, իսկ 9 օր՝ հանգստյան։

Ի դեպ, Աշխատանքային օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի համաձայն՝ ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերի նախօրյակին աշխատանքային օրվա տևողությունը կրճատվում է մեկ ժամով, բացառությամբ կրճատ և ոչ լրիվ աշխատանքային ժամանակի պայմաններով աշխատող աշխատողների:

Սակային քանի որ մարտի 8-ը կիրակի է, տվյալ օրենքը այս դեպքում կգործի միայն 6-օրյա աշխատանքային գրաֆիկի դեպքում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատկերացրեք, որ դուք լռեցնում եք ձեր նպատակները․ Մարիամ Փաշինյանը «սեր է խոստովանել» Լոգանին․ Լուսանկար

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրկին ձյուն կտեղա՞․ եղանակն՝ առաջիկա օրերին

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտի 3-ի աստղագուշակ․ Ժամանակ անցկացրեք ձեզ իսկապես հասկացող, աջակցող և ուրախացնող մարդկանց հետ

02/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պենտագոնում իրարանցում է սկսվել Իրանի հակահարվածից հետո․ Washington Post

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոչ թե խոշտանգողին են պատժում, այլ տեսանկարողին. Լուսանկար

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտ ամսին 9 օր ոչ աշխատանքային կլինի

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատկերացրեք, որ դուք լռեցնում եք ձեր նպատակները․ Մարիամ Փաշինյանը «սեր է խոստովանել» Լոգանին․ Լուսանկար

03/03/2026 infomitk@gmail.com