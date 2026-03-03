Մարտ ամսին 9 օր ոչ աշխատանքային կլինի

Մարտ ամսին 1 տոնական օր կա՝։ «Տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն` մարտի 8-ը նշվում է որպես կանանց տոն։ Այն ոչ աշխատանքային օր է: Նշենք, որ այս տարի մարտի 8-ը կիրակի է:
Այսպիսով մարտ ամսին 22 օր աշխատանքային է, իսկ 9 օր՝ հանգստյան։
Ի դեպ, Աշխատանքային օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի համաձայն՝ ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերի նախօրյակին աշխատանքային օրվա տևողությունը կրճատվում է մեկ ժամով, բացառությամբ կրճատ և ոչ լրիվ աշխատանքային ժամանակի պայմաններով աշխատող աշխատողների:
Սակային քանի որ մարտի 8-ը կիրակի է, տվյալ օրենքը այս դեպքում կգործի միայն 6-օրյա աշխատանքային գրաֆիկի դեպքում։
