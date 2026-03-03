03/03/2026

EU – Armenia

Պատկերացրեք, որ դուք լռեցնում եք ձեր նպատակները․ Մարիամ Փաշինյանը «սեր է խոստովանել» Լոգանին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read

Մարիամ Փաշինյանը ինստագրամի իր էջի story բաժնում լուսանկար է հրապարակել ֆիլմի դիտումից, ու կից գրել է․

«Պատկերացրեք, որ դուք լռեցնում եք ձեր նպատակները միայն այն պատճառով, որ դրանք «խոսում են»։ Սիրում եմ Լոգանին»։

Gallery Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարտ ամսին 9 օր ոչ աշխատանքային կլինի

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրկին ձյուն կտեղա՞․ եղանակն՝ առաջիկա օրերին

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտի 3-ի աստղագուշակ․ Ժամանակ անցկացրեք ձեզ իսկապես հասկացող, աջակցող և ուրախացնող մարդկանց հետ

02/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պենտագոնում իրարանցում է սկսվել Իրանի հակահարվածից հետո․ Washington Post

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոչ թե խոշտանգողին են պատժում, այլ տեսանկարողին. Լուսանկար

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտ ամսին 9 օր ոչ աշխատանքային կլինի

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատկերացրեք, որ դուք լռեցնում եք ձեր նպատակները․ Մարիամ Փաշինյանը «սեր է խոստովանել» Լոգանին․ Լուսանկար

03/03/2026 infomitk@gmail.com