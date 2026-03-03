Հանրություն Պատկերացրեք, որ դուք լռեցնում եք ձեր նպատակները․ Մարիամ Փաշինյանը «սեր է խոստովանել» Լոգանին․ Լուսանկար infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read Մարիամ Փաշինյանը ինստագրամի իր էջի story բաժնում լուսանկար է հրապարակել ֆիլմի դիտումից, ու կից գրել է․ «Պատկերացրեք, որ դուք լռեցնում եք ձեր նպատակները միայն այն պատճառով, որ դրանք «խոսում են»։ Սիրում եմ Լոգանին»։ Related Post navigation Previous Ինչու է Խաչատուր Սուքիասյանն իր հաշվին արձակուրդներ վերցնումNext Մարտ ամսին 9 օր ոչ աշխատանքային կլինի Բաց մի թողեք 1 min read Հանրություն Մարտ ամսին 9 օր ոչ աշխատանքային կլինի 03/03/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Հանրություն Կրկին ձյուն կտեղա՞․ եղանակն՝ առաջիկա օրերին 03/03/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Հանրություն Մարտի 3-ի աստղագուշակ․ Ժամանակ անցկացրեք ձեզ իսկապես հասկացող, աջակցող և ուրախացնող մարդկանց հետ 02/03/2026 infomitk@gmail.com
