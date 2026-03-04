04/03/2026

ԱՄՆ զինված ուժերը ոչնչացրել են իրանական 17 ռազմական նավ, այդ թվում՝ մեկ սուզանավ. Լուսանկար

04/03/2026

ԱՄՆ զինված ուժերը ոչնչացրել են իրանական 17 ռազմական նավ, այդ թվում՝ մեկ սուզանավ:

Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ զինված ուժերի Կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար, ծովակալ Բրեդ Քուփերը:

«Այսօրվա դրությամբ Պարսից ծոցում, Հորմուզի նեղուցում կամ Օմանի ծոցում չկա ոչ մի իրանական նավ, և մենք կանգ չենք առնի։ Մենք կշարունակենք իրականացնել թիրախների դինամիկ նշանառության գործողություններ»,- հայտարարել է Քուփերը։

Իրանում պատերազմի սկսվելուց ի վեր մահացել է 1097 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում՝ մինչև 10 տարեկան 181 երեխա, հայտնել է ԱՄՆ-ում գործող «Human Rights Activists News Agency» (HRANA) իրավապաշտպան կազմակերպությունը։

Ըստ կազմակերպության՝ հարյուրավոր մահերի և վիրավորների դեպքերը դեռևս հետաքննվում են:

