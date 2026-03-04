04/03/2026

EU – Armenia

Դատախազությունը պահանջում է 2-րդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատարից բռնագանձել անշարժ գույք, 452 մլն դրամ

infomitk@gmail.com 04/03/2026 1 min read

Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել Գլխավոր դատախազության՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը:

Այս մասին տեղեկացնում են ՀՀ գլխավոր դատախազությունից:

Գլխավոր դատախազության՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին՝ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպառազինության վարչության նախկին պետ, Պաշտպանության նախարարության երկրորդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար Պողոս Լյովայի Պողոսյանի հետ փոխկապակցված անձանցից (Պողոս Պողոսյանը մահացել է 2024 թվականին) հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝

2 անշարժ գույք Երևան քաղաքում,
451 միլիոն 540 հազար դրամ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշոր չափի գողություն Լոռու մարզում հայտնի դիահերձարանի աշխատակցի տնից. տարել են նաև 4 զենք. Լուսանկար

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարեն Ջալավյան` Քյոխը հայց է ներկայացրել բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանի դեմ

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

2006-ին ՀՀ-ի անունից Սերժ Սարգսյանի կնքած պայմանագիրը անվավեր է ճանաչվել. կբռնագանձվի 78,8 մլն դրամ

03/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաններում՝ բուք և ցածր հորիզոնական տեսանելիություն, մերկասառույց

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

23 տարի առաջ ԱՄՆ-ի մեկ այլ վարչակազմ մեզ ներքաշեց պատերազմի մեջ Մերձավոր Արևելքում․ Իսպանիայի վարչապետ

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի նախկին նախագահն իր մաhվան մասին լուրերից հետո առաջին անգամ հայտնվել է հանրության առջև

04/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ է իրականում հրահրել ԱՄՆ պատերազմը Իրանի դեմ

04/03/2026 infomitk@gmail.com