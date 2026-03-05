Թրամփի որոշումը՝ հարվածել Իրանին հակաօրինակա՞ն է․ Սենատի արձագանքը

ԱՄՆ Սենատը մերժել է Իրանի դեմ ԱՄՆ ռազմական գործողությունը դադարեցնելու և ԱՄՆ ուժերի օգտագործումը Կոնգրեսի հաստատման բացակայության դեպքում արգելելու վերաբերյալ բանաձևի նախագիծը, հաղորդում է NBC-ն։ Քվեարկությունն արձանագրել է 47 կողմ, 53 դեմ, մինչդեռ բանաձևն առաջ մղելու համար անհրաժեշտ էր մեծամասնության քվեն։
Հետևաբար, օրինագիծը բավարար ձայներ չի ստացել։ Այս հարցի վերաբերյալ քվեարկությունը սպասվում է ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատում հինգշաբթի օրը։ Իրանում Թրամփի լիազորությունների սահմանափակմանը կողմ սենատորների առաջարկը հիմնված է 1973 թվականին ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից ընդունված «Պատերազմական լիազորությունների մասին» բանաձևի վրա։ Այն սահմանում է, որ նախագահը պարտավոր է, հնարավորության դեպքում, խորհրդակցել Կոնգրեսի հետ՝ արտասահմանում ռազմական գործողություններ սկսելուց առաջ։ Իրանի դեպքում նման խորհրդակցություններ չեն իրականացվել։
