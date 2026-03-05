05/03/2026

Թրամփի որոշումը՝ հարվածել Իրանին հակաօրինակա՞ն է․ Սենատի արձագանքը

ԱՄՆ Սենատը մերժել է Իրանի դեմ ԱՄՆ ռազմական գործողությունը դադարեցնելու և ԱՄՆ ուժերի օգտագործումը Կոնգրեսի հաստատման բացակայության դեպքում արգելելու վերաբերյալ բանաձևի նախագիծը, հաղորդում է NBC-ն։ Քվեարկությունն արձանագրել է 47 կողմ, 53 դեմ, մինչդեռ բանաձևն առաջ մղելու համար անհրաժեշտ էր մեծամասնության քվեն։

Հետևաբար, օրինագիծը բավարար ձայներ չի ստացել։ Այս հարցի վերաբերյալ քվեարկությունը սպասվում է ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատում հինգշաբթի օրը։ Իրանում Թրամփի լիազորությունների սահմանափակմանը կողմ սենատորների առաջարկը հիմնված է 1973 թվականին ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից ընդունված «Պատերազմական լիազորությունների մասին» բանաձևի վրա։ Այն սահմանում է, որ նախագահը պարտավոր է, հնարավորության դեպքում, խորհրդակցել Կոնգրեսի հետ՝ արտասահմանում ռազմական գործողություններ սկսելուց առաջ։ Իրանի դեպքում նման խորհրդակցություններ չեն իրականացվել։

Իրանում ԱՄՆ-ի նախաձեռնած գործողության մեկնարկից ի վեր զոհվել է 1114 քաղաքացիական անձ, տուժել՝ 6000-ը

Էրդողանը զգուշացրել է Իրանին․ իրավիճակը լարվում է

Սահմանային դիրքերը ռմբակոծվում են, Թեհրանում պայթյուններ են

Բանակցություններն Ադրբեջանի համար ժամանակ շահելու միջոց էին․ Վաղարշակ Հարությունյան

Սա ԱԺ դահլիճն է, ձեր հայաթը չի, կարգի հրավիրեք ձեզ. վեճ՝ ԱԺ-ում

Թրամփի որոշումը՝ հարվածել Իրանին հակաօրինակա՞ն է․ Սենատի արձագանքը

Իրանում ԱՄՆ-ի նախաձեռնած գործողության մեկնարկից ի վեր զոհվել է 1114 քաղաքացիական անձ, տուժել՝ 6000-ը

