EU – Armenia

Ի՞նչ ինստիտուցիոնալ

ԱԺ հարցուպատասխանի ժամանակ երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ հայտարարեց՝ մենք ինստիտուցիոնալ երկիր ենք, ամեն կառույց զբաղվում է իր գործով։ Բայց մենք օրական բազմաթիվ փաստերի ենք առնչվում, որից երեւում է, որ մեր երկրում ոչ մի կառույց իր գործով զբաղված չէ, այդ թվում` վարչապետը:

Հրապարակ թերթը գրել է․ Օրինակ, ինչո՞ւ է կառավարության ղեկավարը զբաղվում Հայ առաքելական եկեղեցու գործերով, փորձում կաթողիկոսին փոխել, կարգալույծ արված եպիսկոպոսներին ճանաչում է որպես թեմերի առաջնորդներ, սրբազաններին հանցագործ է անվանում` առանց դատարանի որոշման։ Ինչո՞ւ է հայտարարում, որ կառավարությունն ինքն է, մինչդեռ ՀՀ Սահմանադրության մեջ կառավարության բոլորովին այլ բնորոշում կա:

Ինչո՞ւ է միանձնյա աշխատավարձեր ու պարգեւավճարներ բաշխում, երբ օրենսդրությամբ դրա բաշխման բոլորովին այլ կարգ է սահմանված, ինչո՞ւ են որպես երկրի ղեկավար նշում Նիկոլ Փաշինյանին, երբ ՀՀ սահմանադրությամբ երկրի ղեկավարը` պետության գլուխը, հանրապետության նախագահն է։

Եթե ինստիտուցիոնալ երկիր ենք, Նիկոլ Փաշինյանն ինչո՞ւ էր կոպտորեն խախտում ՀՀ սահմանադրությունը, փակում դատարանների դռները, միջամտում քրեական վարույթներին, կառավարության նիստում ուղիղ հրահանգներ տալիս իրավապահ կառույցներին, sms-ներով աշխատանքից նախարար ու ԲԴԽ նախագահ ազատում, պահանջում, որ պատգամավորը վայր դնի մանդատը, հայտարարում, որ ԱԱԾ-ն իրավունք ունի «այցելել» եւ զրուցել հոգեւորականների հետ…

Եվ այդ ամենի համար քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվում։

