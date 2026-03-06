06/03/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ն Իրանից հետո կզբաղվի Կուբայով. Թրամփ

infomitk@gmail.com 06/03/2026 1 min read

«Միացյալ Նահանգները մտադիր է նախ ավարտել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունը, ապա սկսել Կուբայի վերաբերյալ հետագա գործողությունների մշակումը»։

Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

«Մարկո՛, դու հիանալի աշխատանք ես կատարում, դու հիանալի աշխատանք ես կատարում Կուբա կոչվող վայրի վերաբերյալ»,- ասել է նա Սպիտակ տանը կայացած միջոցառման ժամանակ՝ դիմելով Մարկո Ռուբիոյին, որը ԱՄՆ պետքարտուղարն է և նաև նրա ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը։

Թրամփը հավելել է, որ նախ ավարտելու են Իրանի դեմ ռազմական գործողությունը, հետո «կզբաղվեն» Կուբայով:

«Միայն ժամանակի հարց է, թե երբ դու և շատ այլ անհավանական մարդիկ ԱՄՆ-ից կվերադառնաք Կուբա։ Հուսանք, որ այնտեղ չենք մնա։ Մենք ուզում ենք, որ դու վերադառնաս»,- շարունակել է Թրամփը՝ դիմելով Ռուբիոյին, որը կուբայական արմատներ ունի։

Նա նաև վստահություն է հայտնել, որ Վենեսուելայի նախագահին ձերբակալելուց ու Վաշինգտոն տեղափոխելուց հետո ամեն ինչ հիանալի է ընթանում։

«Այն կայունացել է: Մենք Վենեսուելայում ունենք հրաշալի նախագահ՝ Դելսի Ռոդրիգեսը։ Նա և նրա շրջապատը հիանալի աշխատանք են կատարում՝ համագործակցելով մեզ հետ:

Մենք Վենեսուելայից ստանում ենք հարյուր միլիոնավոր բարել նավթ, ուղարկում ենք այն Հյուստոն և այլ վերամշակման կետեր։ Եվ մենք նրանց ուղարկում ենք շատ ավելի շատ գումար, քան նրանք վաստակել են տարիների ընթացքում»,- ասել է Վաշինգտոնի վարչակազմի ղեկավարը։

«Մենք Վենեսուելայից ստանում ենք հարյուր միլիոնավոր բարել նավթ, ուղարկում ենք այն Հյուստոն (Տեխաս) և այլ վերամշակման կետեր։ Եվ մենք նրանց ուղարկում ենք շատ ավելի շատ գումար, քան նրանք վաստակել են տարիների ընթացքում»,- հավելել է նախագահը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ դեր են խաղալու քրդերը Մերձավոր Արեւելքի նոր էսկալացիայում

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թեհրանին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հասցրած հարվածների հետևանքով վնասվել են բնակելի տներ

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն ունի թեկնածուներ՝ Իրանը ղեկավարելու համար

06/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եղիշե Մելիքյանը հրապարակել է Հայաստանի ազգային հավաքականի՝ արտերկրից հրավիրված խաղացողների ցանկը

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ դեր են խաղալու քրդերը Մերձավոր Արեւելքի նոր էսկալացիայում

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուժաշխատողներին uպառնո՞ւմ են․ «դիմում գրիր և գնա»․ Լուսանկար

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թեհրանին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հասցրած հարվածների հետևանքով վնասվել են բնակելի տներ

06/03/2026 infomitk@gmail.com