Իսպանիան, Իտալիան և Նիդեռլանդները միանում են Կիպրոսում եվրոպական ռազմածովային ուժերի տեղակայմանը

Մի շարք եվրոպական երկրներ հայտարարել են արևելյան Միջերկրական ծովում ռազմածովային միջոցների հետագա տեղակայման մասին՝ Կիպրոսում Մեծ Բրիտանիայի բազայի վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումից հետո։
HMS Dragon-ը սպասվում է հաջորդ շաբաթ։
Մի քանի եվրոպական երկրներ այս շաբաթ Կիպրոսում տեղակայել են ռազմածովային և օդային միջոցներ՝ Հունաստանի և Ֆրանսիայի ռազմական պարտավորություններից հետո՝ ամրապնդելու կղզու օդային պաշտպանությունը, այն բանից հետո, երբ երկուշաբթի օրը իրանական արտադրության անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է բրիտանական RAF Ակրոտիրիի բազային։
Հունաստանը Կիպրոս է ուղարկել երկու ֆրեգատ՝ «Կիմոն» և «Պսարա», ինչպես նաև չորս F-16 կործանիչներ, մինչդեռ Ֆրանսիան Կիպրոս է ուղարկել իր «Լանգեդոկ» ֆրեգատը՝ հագեցած հակահրթիռային և հակաօդային համակարգերով։
Իսպանիան հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ իր ամենաժամանակակից ռազմանավը՝ «Ալվարո դե Բազան» դասի «Քրիստոբալ Կոլոն» ֆրեգատը, կուղարկի արևելյան Միջերկրական ծով՝ միանալու ֆրանսիական և հունական ուժերին։
Իսպանական ֆրեգատը, որը մարզումներ էր անցկացնում Ֆրանսիայի «Շառլ դը Գոլ» ավիակիր նավի հետ, որը նույնպես տեղակայվել է արևելյան Միջերկրական ծովում՝ Բալթիկ ծովում, սպասվում է, որ հաջորդ շաբաթ կհասնի Կրետեի ջրերին։
Իտալիայի պաշտպանության նախարար Գուիդո Կրոսետտոն հինգշաբթի օրը խորհրդարանին հայտարարեց, որ իր երկիրը կհետևի Ֆրանսիային, Իսպանիային և Նիդեռլանդներին՝ Կիպրոսին օգնելու համար ռազմածովային միջոցներ ուղարկելու հարցում։
Կրոսետտոն ասաց, որ Իտալիան, Ֆրանսիան, Նիդեռլանդները և Իսպանիան համաձայնել են, որ «ԵՄ շրջանակներում իմաստ ունի աջակցության ուղերձ հղել Կիպրոսին»։
Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդեսը հաստատել է Իտալիայի մասնակցությունը՝ շնորհակալություն հայտնելով Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիին X-ում գրառման մեջ։
Նիդեռլանդները պատրաստվում է HNLMS Evertsen ֆրեգատը ուղարկել Ֆրանսիայի ավիակիր հարվածային խմբի հետ միասին Միջերկրական ծովի արևելյան հատված։
Մեծ Բրիտանիան երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ անօդաչու թռչող սարքերի պաշտպանությունը ամրապնդելու համար կտեղակայի HMS Dragon 45 տիպի ականակիրը և երկու Wildcat ուղղաթիռներ, որոնք զինված են Martlet հրթիռներով։ HMS Dragon-ը պատրաստվում է մոտ 5500 կիլոմետր ճանապարհորդության, որի թատերաբեմ հասնելու համար անհրաժեշտ է մոտ յոթ օր։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին հինգշաբթի օրը ժամանել է Կիպրոս և հանդիպել իր կիպրացի գործընկեր Վասիլիս Պալմասի հետ՝ քննարկելու, թե ինչպես է Մեծ Բրիտանիան հետագայում ամրապնդելու օդային պաշտպանությունը։
Չորեքշաբթի, ժամը 23:00-ի սահմաններում, Ակրոտիրիում տագնապ է հնչել, իշխանությունները բջջային հեռախոսներով ահազանգեր են ուղարկել՝ զգուշացնելով անվտանգությանը սպառնացող շարունակական սպառնալիքի մասին։
Կառավարության խոսնակ Կոնստանտինոս Լետիմբիոտիսը հայտարարել է, որ ահազանգը նախազգուշական է, և որևէ սպառնալիք չի հայտնաբերվել։
Չորեքշաբթի օրը Կիպրոսը հայտարարել էր, որ կասկածելի առարկա է հայտնաբերվել Լիբանանի օդային տարածքի մոտ, ինչը հունական F-16 կործանիչներ է ստիպել թռիչք կատարել Պաֆոսից։ Ահազանգը չեղարկվել է մեկ ժամից ավելի անց, երբ իշխանությունները հետաքննել են միջադեպը։
