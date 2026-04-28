«Շատ վաղ է» Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելու համար. Ֆոն դեր Լեյենը քննադատում է Մերցին

Կանցլեր Մերցը առաջարկել է վերացնել Իրանի դեմ պատժամիջոցները՝ Հորմուզի նեղուցում նավագնացության վերսկսման դիմաց:
Դեռ շատ վաղ է վերացնել Իրանի դեմ պատժամիջոցները՝ Հորմուզի նեղուցը վերաբացման դիմաց, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին քննադատելով։
Իրանը մոտ երկու ամսով փակել է Հորմուզի նեղուցը՝ աշխարհի նավթի և հեղուկացված բնական գազի մեկ հինգերորդի խողովակաշարը, և Եվրոպայի էներգետիկ պաշարները սկսում են սպառվել։
Եվրահանձնաժողովի նախագահը Բեռլին կատարած այցն օգտագործել է կանցլեր Մերցին՝ գերմանացի քրիստոնյա դեմոկրատին, քննադատելու համար, երբ նա առաջարկել էր մեղմացնել պատժամիջոցները՝ էներգետիկ հոսքերը վերականգնելու համար։
«Մենք կարծում ենք, որ պատժամիջոցների վերացումը շատ վաղ կլինի», – ասել է ֆոն դեր Լեյենը։ «Կա պատճառ, թե ինչու են պատժամիջոցները կիրառվում Իրանի դեմ՝ [իրենց սեփական բնակչության նկատմամբ նրանց վարքագծի պատճառով»։
Նա հավելել է, որ իրանական ռեժիմը այս տարի սպանել է առնվազն «17,000 երիտասարդի»։ «Հենց մարդու իրավունքների և մասնավորապես կանանց իրավունքների ճնշումն է Իրանում… պատճառը, որ պատժամիջոցները կիրառվեցին»։
Դրանց վերացումը կպահանջի «հիմնարար փոփոխություն Իրանում», – բացատրեց նա։
ԵՄ-ն վերջին անգամ երկարաձգել է Իրանի դեմ իր պատժամիջոցները մինչև 2027 թվականի վերջը մարտին, այն բանից հետո, երբ փետրվարին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը վերջապես ներառվեց իր ահաբեկչական ցուցակում՝ հակառեժիմային ընդդիմադիր խմբերի վաղեմի պահանջով։
Անհատներին ուղղված ակտիվների սառեցումը և առևտրային սահմանափակումները, որոնք կիրառվել էին անցյալ տարվա վերջին, վերականգնվեցին այն բանից հետո, երբ Իրանը նկատվեց, որ խախտում է միջուկային զենքի ստեղծման աշխատանքները դադարեցնելու իր համաձայնագիրը, որը հայտնի է որպես JCPOA:
