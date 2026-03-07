Մի ձեռքով տալիս են, մյուսով վերցնում

Երբ անցած տարեվերջին հայտնի դարձավ, որ քպական պաշտոնյաները բազմամիլիոնանոց պարգևավճարներ են ստացել, դա առաջացրեց հանրության գերակշիռ մասի արդարացի զայրույթը:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Իսկ քանի որ առջևում ընտրություններ են, հասկանալի է, որ իշխանությունները պետք է որոշակի շերտերի «խաթրն առնեն» կամ, ինչպես նշում են փորձագետները, պետբյուջեի հաշվին «ընտրակաշառք» բաժանեն:
Օրեր առաջ հայտարարվեց, որ ապրիլի 1-ից կենսաթոշակներն ավելանալու են 10 հազար դրամով:
Եվ, ահա, «Փաստ» թերթի տեղեկություններով, իշխանությունները որոշել են պարգևավճարի անվան տակ «մի քանի կոպեկ» տալ նաև պետական որոշ կառույցների աշխատակիցների, ընդ որում՝ այնպիսի ոլորտներում, որտեղ առնվազն վերջին 5-6 տարում նույնիսկ Ամանորյա պարգևավճար չի տրվել:
Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ, ի մասնավորի, «մարտիության» պարգևավճար են բաժանել երաժշտական և արվեստի այլ դպրոցների մանկավարժներին: Խոսքը 30 հազարական դրամի մասին է:
Սակայն պարզվում է, որ այդ 30 հազար դրամն էլ չեն ստացել, այսինքն՝ խոսքը «մաքուր» գումարի մասին չէ: Պահումներից հետո մանկավարժները, մեր տեղեկություններով, ստացել են 16-20 հազար դրամ:
Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ, առաջիկայում նման «պարգևավճարներ» բաժանելու են այլ կառույցների ևս, այդ թվում՝ մանկապարտեզներին, իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներին, այլ պետական կազմակերպությունների «ոչ բարձրաստիճան» աշխատակիցներին:
