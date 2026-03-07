Չենք վստահում, չենք բանակցում․ Իրանը՝ ԱՄՆ-ի մասին. Լուսանկար

Իրանը բանակցություններ չի վարում ԱՄՆ-ի հետ, քանի որ չի վստահում ԱՄՆ ներկայիս վարչակազմին։ Այս մասին France24 հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մաջիդ Թախթ-Ռավանչին։
Պատասխանելով Վաշինգտոնի հետ հնարավոր շփումների մասին լրագրողի հարցին՝ դիվանագետն ընդգծել է, որ Թեհրանը նման տարբերակ չի դիտարկում։
«Ո՛չ, մենք չենք վստահում ամերիկացիներին։ Նրանք դավաճանել են ոչ միայն մեզ, այլև դիվանագիտությանը։ Մենք բանակցային գործընթացի մեջ էինք, երբ մեզ վրա հարձակվեցին։ Մենք չենք սկսել այս ագրեսիվ պատերազմը», -հայտարարել է Թախթ-Ռավանչին։
Նրա խոսքով՝ Ժնևում բանակցությունների վերջին փուլը հաջող էր ընթանում և կարող էր հանգեցնել դիվանագիտական կարգավորման։ Սակայն, ինչպես նշել է Իրանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը, ԱՄՆ-ն փոխեց իր դիրքորոշումը և դրանով իսկ բաց թողեց խնդիրը երկխոսության միջոցով լուծելու հնարավորությունը։
«Իրականում ԱՄՆ-ն բաց թողեց այդ հնարավորությունը։ Մենք բարեխղճորեն բանակցություններ էինք վարում և հնարավոր ամեն ինչ արեցինք, որպեսզի դրանք գոհացուցիչ արդյունքի հանգեն։ Անցյալ հինգշաբթի Ժնևում կայացած բանակցությունների վերջին փուլը հաջող էր։ Հիմա մենք պետք է հարց տանք ամերիկացիներին՝ ինչո՞ւ նրանք մտափոխվեցին և ինչո՞ւ ուժի դիմեցին»,-ընդգծել է Թախթ-Ռավանչին։
