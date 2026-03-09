09/03/2026

EU – Armenia

Փորձում է հասնել բանակցությունների վերսկսմանը

09/03/2026

Թուրքիայի նախագահ Թայիփ Էրդողանը «հեռախոսային դիվանագիտություն» է իրականացնում համաշխարհային առաջնորդների հետ՝ փորձելով հասնել նրան, որ վերականգնվեն բանակցությունները ԱՄՆ եւ Իրանի միջեւ։

Այս մասին հայտնում է Էրդողանի Մամուլի ծառայությունը։

«Նախագահ Էրդողանն ակտիվ հեռախոսային շփումներ է ունենում մի շարք համաշխարհային առաջնորդների հետ՝ քննարկելով հնարավորությունները, որոնք առկա են ամերիկա-իրանականբ բանակցությունների վերականգնման ուղղությամբ»,- ասված է հայտարարության մեջ։

Թրամփի որդիները ներդրումներ են կատարում ԱԹՍ նոր ընկերությունում. WSJ.

09/03/2026
1 min read

Թրամփը դժգոհ է, Պուտինը՝ գոհ Մոջթաբա Խամենեիի Իրանի գերագույն առաջնորդի պաշտոնում նշանակվելու որոշումից

09/03/2026
1 min read

Կրեմլը սխալմամբ հրապարակել է Պուտինի՝ մարտի 8-ի կապակցությամբ հղած ուղերձի սևագիր տարբերակը

09/03/2026

Նոր հարցման արդյունքներ՝ հունիսյան ԱԺ ընտրություններից առաջ․ Սանդղակներ

09/03/2026
1 min read

ՀՀ-ում շարունակվում են շրջանառվել ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսի, ռինովիրուսի և ադենովիրուսի հարուցիչներ

09/03/2026
1 min read

Խոշորամասշտաբ հանցավոր խումբ է բացահայտվել. ՆԳՆ-ն հայտարարություն է տարածել

09/03/2026
1 min read

ՀՊՄՀ նախկին ռեկտորը և պրոռեկտորի կաշառքի գործի նախաքննությունն ավարտվել է. վարույթի նյութերը դատարանում են

09/03/2026