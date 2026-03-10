10/03/2026

EU – Armenia

Թրամփը խոստովանել է, որ Վենսի հետ Իրանի դեմ հարվածների վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ ունի

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստովանել է, որ ինքը և փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը տարբեր տեսակետներ ունեն Իրանին հարվածելու վերաբերյալ, սակայն այդ տարբերությունները նա չի համարում հիմնարար տարաձայնություն։

Նա այս հայտարարությունն արել է Ֆլորիդայում իր ելույթի ժամանակ լրագրողների հարցերին պատասխանելիս։

Ըստ Թրամփի՝ Վենսը «փիլիսոփայորեն մի փոքր այլ» է եղել և «ավելի քիչ ոգևորված» է եղել հարվածելով, քան ինքը։ Սպիտակ տան ղեկավարը շեշտել է, որ փոխնախագահը, ի վերջո, աջակցել է հարվածները սկսելու որոշմանը և գործել է վարչակազմի ընդհանուր քաղաքականության շրջանակներում։

Ավելի վաղ՝ մարտի 7-ին, դեմոկրատական ​​«The Atlantic» հրատարակությունը հայտնել էր, որ Վենսը խոստացել էր պատերազմ չսկսել Իրանի հետ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Հրապարակումը հիշեցրել է Վենսի 2024 թվականի սեպտեմբերին արված մեկնաբանությունները։ Նա ասել է, որ Իսրայելի և Իրանի միջև պատերազմը «ամենահավանական և ամենավտանգավոր սցենարն» է Երրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկի համար։

