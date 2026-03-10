10/03/2026

EU – Armenia

Թրամփը չեղարկել է մի շարք երկրների, այդ թվում՝ ՌԴ-ի նկատմամբ ավելի վաղ եղած նավթային պատժամիջոցները

infomitk@gmail.com

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է նավթի մատակարարման հետ կապված որոշակի երկրների նկատմամբ պատժամիջոցները վերացնելու իր որոշման մասին՝ գները վերահսկելու նպատակով։

«Մենք վերացնում ենք նավթի հետ կապված մի շարք պատժամիջոցներ՝ գները իջեցնելու համար։ Մենք պատժամիջոցներ ունենք որոշակի երկրների նկատմամբ, և մենք շարունակելու ենք դրանք վերացնել մինչև իրավիճակը բարելավվի», – ասել է Թրամփը։

Նա չի մանրամասնել, թե որ երկրներին կատի ունի։ Սպիտակ տան ղեկավարը չի բացառել այն հնարավորությունը, որ ԱՄՆ-ն կարող է չվերականգնել այս պատժամիջոցները։ Նա նաև նավթի գների աճը անվանել է արհեստական։

Մի շարք լրատվամիջոցներ հայտնել են, որ որոշումը վերաբերում է նաև ՌԴ-ին, որի նկատմամբ դեռ Բայդենի օրոք պատժամիջոցներ էին սահմանվել:

Թրամփը նման որոշում է կայացրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո, զրույցը որակել է որպես լավ՝ նշելով, որ Ուկրաինայի վերաբերյալ երկխոսությունը դրական է եղել։ Նա նաև նշել է Ռուսաստանի առաջնորդի ցանկությունը՝ նպաստել Մերձավոր Արևելքում հակամարտության կարգավորմանը։

