Իրանական նավերը խորտակելն ավելի զվարճալի է, քան գրավելը. 46 նավ օվկիանոսի հատակին է. Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ ամերիկյան զինված ուժերն արդեն խորտակել են 46 իրանական ռազմանավ։
«Իրանական նավատորմը վերացել է։ Այն ամբողջությամբ օվկիանոսի հատակին է. 46 նավ», – ասել է ամերիկացի առաջնորդը Ֆլորիդայում կայացած միջոցառման ժամանակ։
Ըստ Թրամփի՝ իրանական նավերը «խորտակելն ավելի զվարճալի է, քան գրավելը»:
