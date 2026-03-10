10/03/2026

EU – Armenia

Իրանական նավերը խորտակելն ավելի զվարճալի է, քան գրավելը. 46 նավ օվկիանոսի հատակին է. Թրամփ

10/03/2026

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ ամերիկյան զինված ուժերն արդեն խորտակել են 46 իրանական ռազմանավ։

«Իրանական նավատորմը վերացել է։ Այն ամբողջությամբ օվկիանոսի հատակին է. 46 նավ», – ասել է ամերիկացի առաջնորդը Ֆլորիդայում կայացած միջոցառման ժամանակ։

Ըստ Թրամփի՝ իրանական նավերը «խորտակելն ավելի զվարճալի է, քան գրավելը»:

