10/03/2026

EU – Armenia

Վահագն Պապյանը նշանակվել է Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր

infomitk@gmail.com 10/03/2026 1 min read

Հայ անվանի դիրիժոր Վահագն Պապյանը նշանակվել է Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարի և գլխավոր դիրիժորի պաշտոնում։

Այս մասին հայտնում են Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնից։

Վահագն Պապյանը ծնվել է 1956 թվականին Երևանում արվեստագետների ընտանիքում։ Նրա հայրը՝ Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Անատոլի Պապյանը, և մայրը՝ Հայաստանի վաստակավոր արտիստուհի Ամալյա Բայբուրթյանը, մեծ ազդեցություն են ունեցել ապագա երաժշտի գեղարվեստական ձևավորման վրա՝ մանկուց նրան շրջապատելով արվեստի և մշակույթի մթնոլորտով։

Ստանալով հիմնարար երաժշտական կրթություն՝ նա ավարտել է Երևանի Պ․ Ի․ Չայկովսկու անվան միջնակարգ մասնագիտական երաժշտական դպրոցը։ Հետագայում ուսումը շարունակել է Մոսկվայի Պ․ Ի․ Չայկովսկու անվան պետական կոնսերվատորիայում դաշնամուրի բաժնում, որտեղ կատարելագործել է իր կատարողական վարպետությունը և ձևավորվել որպես պրոֆեսիոնալ դաշնակահար։

Դիրիժորական արվեստի խորացված ուսումնասիրության նպատակով նա նաև ավարտել է Սանկտ Պետերբուրգի (այն ժամանակ՝ Լենինգրադի) պետական կոնսերվատորիան՝ ստանալով դիրիժորի մասնագիտություն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Շեքսպիրի Համլետը՝ Գր․ Խաչատրյանի բեմադրմամբ ու Լիդիա Գրիգորյանի խաղով․ Լուսանկարներ

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի ծննդյան օրն է՝ սիրելով, հիշելով, երբեմն էլ մի քիչ տխուր ժպտալով

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բեռլինալեի ճգնաժամ. «Ոսկե արջի» դափնեկիր Իլքեր Չաթաքը զգուշացնում է Գերմանիայի կառավարության հնարավոր «գրաքննության» մասին

06/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ռումբերի օգնությամբ չի կարելի հասնել իրավունքների ու ազատությունների ապահովման». Եվրախորհրդի նախագահը ահազանգ է հնչեցնում

10/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Շատ ավելի օգուտ կտայիք, եթե Ուկրաինայի դեմ պատերազմն ավարտեիք». Թրամփը՝ ի պատասխան Իրանի հարցում օգնելու Պուտինի ցանկության

10/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հովիկ Աբրահամյանի ազգականը, նրանց վարորդը՝ քրեական սկանդալում․ ինչ է կատարվել

10/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի անունները հանվել են Նախիջևանի Սահմանադրությունից

10/03/2026 infomitk@gmail.com