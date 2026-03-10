Իրանի էներգետիկ ցնցումները հարվածեցին Եվրոպային

Առաջնորդները, որոնց դեռևս հետապնդում են 2022 թվականի էներգետիկ ճգնաժամի ուրվականները, պատրաստվում են մեկ այլ տնտեսական ցնցման։
Մինչ այժմ նավթի և գազի գների կտրուկ աճը մեղմացել է նավթի համաշխարհային գերմատակարարման և առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում հեղուկ բնական գազի (LNG) համաշխարհային արտադրության սպասվող աճի պատճառով։
ԼՈՆԴՈՆ – Ամեն ինչ սկսում է շատ նման լինել 2022 թվականի։
Այդ տարին անպարկեշտ է Եվրոպայի առաջնորդների համար, ովքեր հիշում են դրա անվտանգության հետևանքները Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից հետո, բայց նաև՝ նույնքան ցավոտ կերպով՝ դրան հաջորդած էներգամատակարարման և գների ցնցումը։
Գները կտրուկ աճեցին, մատակարարման վախերը հետապնդում էին մայրցամաքը, և կառավարությունները ստիպված էին հարյուրավոր միլիարդավոր եվրոներ ծախսել տնային տնտեսությունների և արդյունաբերության համար փրկարարական ծրագրերի վրա։
Այժմ, երբ նավթի և գազի գները կրկին բարձրանում են՝ Եվրոպայի վերահսկողությունից դուրս գտնվող մեկ այլ պատերազմի պատճառով, առաջնորդները փորձում են գտնել պատասխան։
Երկուշաբթի օրը նավթի մեկ բարելի գինը հատեց 100 դոլարի սահմանը, քանի որ Մերձավոր Արևելքում պատերազմը՝ Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից հարուցված հարվածներից, մտավ իր երկրորդ շաբաթը՝ առանց որևէ հստակ ավարտի։
Մեծ յոթնյակի ֆինանսների նախարարները օրվա ընթացքում հրատապ հանդիպում անցկացրեցին և հայտարարեցին, որ «պատրաստ են» «ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ», այդ թվում՝ նավթի արտակարգ պաշարների կրճատում։ Սակայն նրանք չպարտավորվեցին գործել։ Նիստը նախագահող Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Ռոլան Լեսկյուրը նշեց, որ Մեծ յոթնյակի նախարարները դեռևս չեն համաձայնվել այդ քայլին։
Մինչ քաղաքական գործիչները խոսում էին, Հորմուզի նեղուցը՝ կենսականորեն կարևոր էներգետիկ զարկերակը, որի միջոցով տեղափոխվում է աշխարհի նավթի 20 տոկոսը, մնում է գործնականում փակ Թեհրանի կողմից նավագնացության սպառնալիքների պատճառով։ Պարսից ծոցի մի քանի երկրներում նավթի և գազի արտադրությունը դանդաղել կամ դադարեցվել է, իրանական անօդաչու թռչող սարքերը և հրթիռները թիրախավորում են էներգետիկ ենթակառուցվածքները։
Եվ դա հարվածում է իրանցիներին։ Ամբողջ Եվրոպայում բենզալցակայաններում գները արդեն բարձրանում են։ Բնական գազի գինը՝ 2022 թվականի ճգնաժամի հիմնական շարժիչ ուժը, նույնպես կտրուկ աճում է՝ երկուշաբթի օրը գերազանցելով 60 եվրոն մեկ մեգավատտ/ժամի համար։ Սա դեռևս մոտ չէ 2022 թվականի գլխապտույտ բարձունքներին, բայց ավելի բարձր է, քան այդ ժամանակվանից ի վեր ցանկացած ժամանակ։
«Մենք այժմ ականատես ենք լինում տարածաշրջանային հակամարտության՝ չնախատեսված հետևանքներով», – երկուշաբթի օրը ԵՄ դեսպանների առջև ունեցած ելույթում զգուշացրեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը՝ նշելով էներգետիկայի, առևտրի և ֆինանսների վրա ազդեցությունը։ «Եվ հետևանքներն այսօր արդեն իրականություն են»։
Որքան երկար է պատերազմը, այնքան խորն է ցավը
Եվրոպացի առաջնորդները սկսել են ընդունել այդ իրականությունը։
Եվրոպական տնտեսական հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը լրագրողներին ասել է. «Ավելի բարենպաստ սցենարում, երբ հակամարտությունը զսպվում է մի քանի շաբաթվա ընթացքում, կարելի է ակնկալել, որ այն մեծ ազդեցություն չի ունենա համաշխարհային և եվրոպական տնտեսության վրա»։ Սակայն «ավելի երկարատև» ճգնաժամը, ասաց նա, «կարող է ավարտվել [էական] ստագֆլյացիոն ցնցումով համաշխարհային և եվրոպական տնտեսության վրա», որի արդյունքում էներգիայի ավելի բարձր գները կտարածվեն ավելի լայն գնաճի վրա։
Կիպրոսի ռազմական բազայում ելույթ ունենալով՝ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նշել է, որ Հորմուզի նեղուցում նավագնացության վերականգնումը «կարևոր կլինի գազի և նավթի հոսքի համար»։ Դրան հասնելու համար նա ասել է, որ Ֆրանսիան ցանկանում է «հնարավորինս շուտ» ստեղծել ռազմական ուղեկցորդներ կոնտեյներային նավերի և տանկերների համար։ Սակայն նման գործողությունները չեն կարող սկսվել մինչև Մերձավոր Արևելքում մարտական գործողությունների դադարեցումը, զգուշացրել է նա։
G7-ի էներգետիկայի նախարարները այսօր կեսօրին Փարիզում կհավաքվեն շտապ հանդիպման, հաստատել են երկու եվրոպացի և մեկ բրիտանացի պաշտոնյաներ։
Առաջնորդների համար ամենակարևոր հարցը ոչ ոք՝ բացի, թերևս, Դոնալդ Թրամփից, չի կարող պատասխանել։ Որքա՞ն կտևի այս պատերազմը։
Մինչ այժմ նավթի և գազի գների կտրուկ աճը մեղմացվել է նավթի համաշխարհային գերմատակարարման և առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում հեղուկ բնական գազի (ՀԲԳ) համաշխարհային արտադրության սպասվող աճի պատճառով։
Գազի գնի բարձրացումը նույնպես ժամանակ է պահանջում սպառողների հաշիվներում ներթափանցելու համար, ինչը քաղաքականության մշակողներին ժամանակ է տալիս արձագանքելու համար։
Եվրոպայի էներգետիկայի նախարարները պատրաստվում են հանդիպել հաջորդ շաբաթ, որի օրակարգի գլխավոր թեման էներգակիրների գների աճը և դրանց զսպման տարբերակները։
Մտահոգություններից մեկը, ինչպես ասել է էներգետիկայի ազգային նախարարության պաշտոնյան, այն է, որ ԵՄ գազի պաշարները սպառվել են անսովոր ցածր մակարդակի այս տարվա ցուրտ ձմռանից հետո։ Նրանք ասել են, որ չկա որևէ երաշխիք, որ առևտրականները կարող են դրդվել լրացնել դրանք ամռանը, միաժամանակ պնդելով, որ «անհապաղ մտահոգություն չկա»։
Տեսականորեն, ԵՄ-ն կարող է տեղակայել պաշարներ, կազմակերպել համատեղ արտակարգ գնումներ և սահմանել գների սահմանափակումներ արտակարգ լիազորությունների շրջանակներում։ Սակայն երկրները դեռևս չեն կոչ արել այս միջոցառումներին, նախընտրելով սպասել և տեսնել, թե ինչպես են ազդվելու գները և մատակարարումը, ըստ ԵՄ պաշտոնյայի։
Բայց մասնավորապես նավթի համար արդեն կան մտավախություններ, որ իրավիճակը կվատանա, նախքան լավանալը, և որքան երկար է տևում պատերազմը, այնքան ավելի կտրուկ կբարձրանան գները։
«Մենք տեսնում ենք լայնածավալ փակումներ Մերձավոր Արևելքի շատ երկրներում, այդ թվում՝ ցնցող կերպով, Սաուդյան Արաբիայում», – ասել է Աջայ Պարմարը, նավթի մասնագետ և էներգետիկ շուկայի հետախուզության ICIS ընկերության տնօրենը։ «Շուկայի համար հետևանքները շատ ավելի նշանակալի կլինեն, քան 2022 թվականին»։
«Միայն հիմարները»
Թրամփը՝ չնայած իր վարչակազմի կողմից նավթի գների աճի քաղաքական հետևանքների վերաբերյալ վախերին, աշխարհին ասում է, որ կուլ տա այն։
«Կարճաժամկետ նավթի գները, որոնք արագ կնվազեն, երբ Իրանի միջուկային սպառնալիքի ոչնչացումը ավարտվի, շատ փոքր գին են, որը պետք է վճարվի ԱՄՆ-ի և աշխարհի, անվտանգության և խաղաղության համար», – ասել է նա Truth Social-ում։ «ՄԻԱՅՆ ՀԻՄԱՐՆԵՐԸ ԿՄՏԱԾԵՆ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ»։ Երկուշաբթի օրը Թրամփը ավելի ուշ կպնդեր, որ պատերազմը «գրեթե» ավարտվել է՝ հանգեցնելով նավթի գնի 100 դոլարից ցածր անկմանը։
Եվրոպացի առաջնորդների համար, ովքեր անհանգստանում են կյանքի արժեքի և ընտրողների բացասական արձագանքի համար, և որոնք հետևում են շուկաների անկայունությանը, սա այդքան էլ հանգստացնող չի լինի։
Նրանցից ոչ մեկը մինչ այժմ չի համարձակվել ճգնաժամի մեղքը բարդել Թրամփի վրա։ Մեծ Բրիտանիայի էներգետիկայի նախարար Էդ Միլիբանդը՝ չնայած էներգետիկ քաղաքականության գրեթե բոլոր հարցերում Թրամփի հետ տարաձայնություններին, անցյալ շաբաթ զգուշորեն հայտարարեց պատգամավորներին, որ էներգետիկ շուկաներում տեղի ունեցած ցնցումները «Հորմուզի նեղուցին ուղղված իրանական սպառնալիքների» արդյունք են, այլ ոչ թե դրանց նախորդած ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ռազմական գործողությունների։
Սակայն նրա նախորդներից մեկը՝ Էդ Դեյվին, որը մինչև 2015 թվականը Մեծ Բրիտանիայի էներգետիկայի նախարարն էր, իսկ այժմ կենտրոնամետ Մեծ Բրիտանիայի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդն է, ակնարկեց, թե որտեղ կարող է գնալ պատերազմի և դրա հետևանքների վերաբերյալ քաղաքական բանավեճը Եվրոպայում։
«Այս անխոհեմ և անօրինական պատերազմը կհանգեցնի նրան, որ մարդիկ ավելի բարձր գներ կվճարեն բենզալցակայանում, և նրանց էներգիայի վճարները կբարձրանան», – երկուշաբթի օրը ասաց նա BBC-ին։ Դեյվին ավելացրեց. «Եվ մարդիկ, երբ գան նրանց վճարելու, կասեն. «Դե, ո՞վ է սա արել»։ Դա կլինի Դոնալդ Թրամփը»։
