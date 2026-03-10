Մոջթաբան ազատագրված է. Ինչո՞ւ Եվրոպան պետք է շարունակի Իրանի հարցում իր ուղին

Չնայած էներգակիրների բարձր գներին և այլ մարտահրավերներին, Իրանում պատերազմն անավարտ թողնելը միայն ավելի խոցելի կդարձներ Եվրոպային իրանական սպառնալիքի նկատմամբ
1944 թվականին, D-Day-ի հաջող վայրէջքից ընդամենը մի քանի օր անց, դաշնակիցների բարձրաստիճան շարքերում սկսեցին թափանցել հոռետեսություն: «Թշնամին պայքարում է համառորեն և հմտորեն», – Վաշինգտոնին գրեց ամերիկացի հրամանատար Դուայթ Դ. Այզենհաուերը: «Գործերը այնքան էլ լավ չեն ընթանում, որքան մենք հույս ունեինք», – իր օրագրում գրել է բրիտանական բանակի հրամանատար Ալան Բրուքը:
Ի վերջո, դաշնակից զորքերին ամիսներ տևած լարված մարտեր պահանջվեցին գերմանացիներին Հռենոս գետը հատելու համար, և գրեթե մեկ տարի՝ նացիստներին անվերապահորեն հանձնվելու համար:
Չնայած Իրանում ԱՄՆ-Իսրայելի ներկայիս օդային արշավը դժվար թե նման լինի Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, գործողությունից ընդամենը 10 օր անց տեսանելիության բացակայությունը նույնն է: Ինչպես 1944 թվականի ամռանը, դեռ շատ վաղ է հայտարարել «Առաքելությունը կատարված է»:
Իհարկե, դա չի խանգարել մեկնաբանին կանխատեսել ավելի վատը
«Այսպիսով, նավթը 110 դոլար մեկ բարելի համար և ևս մեկ Խամենեի՝ Իրանի ղեկավարության ներքո։ «Էպիկական կատաղություն» գործողությունը վտանգի տակ է վերածվել «Էպիկական ձախողում» գործողության», – կատակել է Financial Times-ի Գիդեոն Ռախմանը սոցիալական ցանցերում։
Դա լավ արտահայտություն է, բայց այն մթագնում է ԱՄՆ-ի և Իսրայելի արդեն իսկ արձանագրած առաջընթացը իրանական սպառնալիքը մեղմելու գործում։ Նրանք ոչ միայն ոչնչացրել են Իսլամական Հանրապետության նավատորմն ու ռազմաօդային ուժերը, այլև մեծ վնաս են հասցրել նրա բալիստիկ հրթիռների ծրագրին և ռեժիմի ներքին անվտանգության ապարատը հետ են մղել։
Աշխատանքն ավարտվա՞ծ է։ Ոչ։ Բայց հիմա հետ քաշվելը, քանի որ բենզինի և գազի գները կտրուկ բարձրացել են, ոչ միայն կարճատեսություն կլինի, այլև կստիպի աղետի սերմեր ցանել, հատկապես Եվրոպայի համար։ Ինչպես նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասաց պարզության հազվագյուտ պահին, դա «շատ փոքր գին է վճարելու»՝ Իրանին միջուկային զենք ձեռք բերելուց և Եվրոպային իր բալիստիկ հրթիռային զինանոցով սպառնալուց զերծ պահելու համար։
Պատկերացրեք, թե ինչ շրջադարձ կընդունի Իրանը, եթե նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին հաջողվի ամրապնդել իր իշխանությունը այնտեղ: Լայնորեն բնութագրվելով որպես ավելի կոշտ գծի կողմնակից, քան նույնիսկ իր սեփական հայրը՝ մահացած գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին, Մոջթաբան կազատվի շղթաներից։
Օդային հարվածները ոչ միայն սպանեցին նրա հորը, այլև նրա կնոջն ու մորը, իսկ նրա երեխաներից մի քանիսին՝ իրեն, վիրավորեցին։
Եթե նա գոյատևի ԱՄՆ-Իսրայելի կողմից իրեն սպանելու փորձերից հետո, Մոջթաբա Խամենեին բազմաթիվ հաշիվներ կունենա մաքրելու: Նույնը կլինի նաև նրա գլխավոր աջակիցը՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը՝ Իրանում գործող հսկայական կիսառազմական կազմակերպությունը, որը վերահսկում է ներքին անվտանգության ճնշող ապարատը և երկրի տնտեսության մեծ մասը։
Եվրոպան, որտեղ մի քանի երկրներ, այդ թվում՝ Գերմանիան, աջակցություն են հայտնել ԱՄՆ-Իսրայելական գործողությանը, կլինի հարվածների ցուցակի առաջին տեղում՝ և ոչ առաջին անգամ։
Եվրոպան երկար ժամանակ ծառայել է որպես իրանական ահաբեկչական հարձակումների հենակետ՝ սկսած 1980-ականներին շահի շրջապատի նախկին անդամների դեմ իրականացված սպանությունների արշավից մինչև 2018 թվականին Փարիզում իրանցի աքսորյալների հանդիպման պայթեցման ձախողված փորձը։
Չնայած մենք դեռ չենք տեսել Իրանում երկու ամիս առաջ սկսված զանգվածային փողոցային բողոքի ցույցերի կրկնությունը, որոնք հանգեցրին ռեժիմի դաժան ճնշմանը, պարզ է, որ հանրությունը ծարավ է փոփոխությունների։
Յուրաքանչյուր ոք, ով ունի ռեժիմի դաժան կառավարումից ազատվելու հնարավորություն, շարունակում է օգտվել դրանից, ինչպես տեսանք երկուշաբթի օրը, երբ Իրանի կանանց ֆուտբոլային հավաքականի մի քանի անդամներ ապաստան խնդրեցին Ավստրալիայում, որտեղ նրանք այցելում էին խաղ անցկացնելու համար։ Այդ քաջարի քայլը հաջորդեց ուրբաթ օրը Շրի Լանկայում ավելի քան 200 իրանցի նավաստիների փախուստին, ինչպես հաղորդել էր Euractiv-ը շաբաթավերջին։
Պատերազմի սկսվելուց տասը օր անց Իրանի, Մերձավոր Արևելքի, Արևմուտքի և մնացած աշխարհի համար լավագույն արդյունքը մնում է ռեժիմի վերջը։ Դա հեշտ չի լինի. էներգակիրների գները կբարձրանան, ավելի շատ մարդիկ կմահանան։ Սակայն այն մնում է անհրաժեշտ՝ չնայած բազմաթիվ մարտահրավերներին և ողբերգական սխալ քայլերին, ինչպիսին է, օրինակ, ամերիկյան ուժերի կողմից աղջիկների դպրոցի ռմբակոծությունը։
Դիտարկենք այլընտրանքը՝ Իրանի ռեժիմը ավելի ու ավելի արմատականացված Մոջթաբա Խամենեիի գլխավորությամբ, որը մտադիր է վրեժ լուծել և միջուկային զենք ձեռք բերել։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը երկուշաբթի օրը Բրյուսելում լավագույնս ասաց. «Եվրոպան պետք է կենտրոնանա իրավիճակի իրականության վրա»։
Դա գործնականում նշանակում է, որ հետդարձի ճանապարհ չկա։ Անել դա իսկապես կլինի վերջնական «էպիկական ձախողում»։
