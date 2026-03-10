Ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ-ի գլոբալ ուշադրությունը տեղափոխում է անվտանգության վրա

Անվտանգությունը պետք է դառնա Եվրոպայի արտաքին քաղաքականության «կազմակերպչական սկզբունքը», ասում է հանձնաժողովի նախագահը:
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը նշել է, որ անվտանգությունը պետք է դառնա ԵՄ դիվանագիտության «կազմակերպչական սկզբունքը», ինչպես նա երկուշաբթի օրը իր ելույթում ուրվագծեց նոր, կոշտ արտաքին քաղաքականություն։
«Մեր բոլոր ակտիվներում և քաղաքականություններում մենք պետք է հաշվի առնենք անվտանգության նկատառումները… Սա պետք է լինի լռելյայն մտածելակերպ՝ պաշտպանությունից մինչև տվյալներ, արդյունաբերությունից մինչև ենթակառուցվածքներ, տեխնոլոգիաներից մինչև առևտուր», – ասել է նա ԵՄ դեսպաններին, որոնք Բրյուսել են վերադարձել 145 երկրներից՝ ամենամյա համաժողովի համար։
«Մեր առջև ծառացած սպառնալիքները գալիս են բոլոր ուղղություններից», – զգուշացրել է նա։ «Մեր շրջապատող աշխարհը փոխվում է անհավանական արագությամբ, և հիմա Եվրոպան նույնպես փոխվում է»։ Նա ասել է, որ ԵՄ արտաքին քաղաքականությունը պետք է ավելի շատ «շահերի վրա հիմնված» դառնա։
Ֆոն դեր Լեյենը անցյալ տարվա իր ելույթներում բազմիցս զգուշացրել է համաշխարհային կարգի փոփոխությունների մասին՝ Եվրոպայի արձագանքը ներկայացնելով որպես «անկախության» ձգտում։ Երկրորդ ժամկետի նախագահը իր ելույթի ժամանակ երկու անգամ ասել է, որ Եվրոպան պետք է ավելի վճռական լինի համաշխարհային ասպարեզում իր ուժը ցուցադրելու հարցում։
Նա այս տարի փակ դռների ետևում Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին ասել է, որ փորձում է խաղաղության նախագծի շրջանակներում ԵՄ-ն վերածել ռազմական տերության։
Ուկրաինան դեռևս չի ստացել 90 միլիարդ եվրոյի վարկ ԵՄ-ից՝ Հունգարիայի վետոյի պատճառով։ Ֆոն դեր Լեյենը դեսպաններին ասել է. «Ես կարող եմ վստահեցնել ձեզ», որ ԵՄ-ն վարկը կհասցնի ավարտին։
Անվտանգության ռազմավարություն
Հանձնաժողովի նախագահը գովազդում է նոր անվտանգության ռազմավարություն, որի վրա, նրա խոսքով, համատեղ աշխատում է ԵՄ դիվանագիտական թևի հետ՝ Կայա Կալլասի գլխավորությամբ։
Պաշտպանության նախարարները սկզբում պետք է հանդիպեին այն քննարկելու համար Կիպրոսում չորեքշաբթի օրը, բայց դա տեղի ունեցավ նախքան կղզին Թեհրանի կողմից թիրախավորվելը՝ ի պատասխան Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածների։
Երկու եվրոպացի դիվանագետներ ասել են, որ սկզբում սպասում են հանձնաժողովից շրջանակային փաստաթղթի, որը ուրվագծում է ԵՄ ապագա անվտանգության ռազմավարության վրա իր աշխատանքը։ Եվս երկու դիվանագետներ ասել են, որ այս շաբաթ նույնպես սպասում են ռազմավարության վերաբերյալ նախնական տեղեկատվությանը։
