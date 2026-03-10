Ընթրիքներ և «սիրախաղ». Եվրոպայի ամենամեծ քաղաքական կուսակցությունները փորձում են նոր մարտավարություն՝ կոալիցիան փրկելու համար

Մանֆրեդ Վեբերը, «Իրատշե Գարսիան» և նրանց թիմերը փորձում են վերականգնել վնասը՝ խուսափելու Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի դեմ անվստահության բանաձևից։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպայի երկու ամենամեծ քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդները շքեղ ընթրիքների են գնում՝ փորձելով վերականգնել իրենց խաթարված հարաբերությունները։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության Մանֆրեդ Վեբերը և սոցիալիստների և դեմոկրատների «Իրատշե Գարսիան»՝ գումարած 10-ական պատգամավոր, անցյալ ամիս Ստրասբուրգում ճաշի են գնացել, ըստ այնտեղ ներկա հինգ անձանց, և առաջիկայում ավելի շատ հանդիպումներ կլինեն։
Գաղափարն այն է, որ դադարեցվի երկու ավանդական դաշնակիցների միջև պայքարը անհանգիստ տարվանից հետո, որի ընթացքում նրանք բախվել են ամեն ինչի շուրջ՝ սկսած ԵՄ միգրացիոն քաղաքականությունից մինչև Հանձնաժողովի պարզեցման օրակարգը։
Առաջին ընթրիքը տեղի է ունեցել փետրվարի 10-ին Ստրասբուրգի կենտրոնում գտնվող չորսաստղանի «Լեոնոր» հյուրանոցում, որտեղ երեք ուտեստից բաղկացած ճաշը կարող է արժենալ 85 եվրո մեկ անձի համար՝ բացառությամբ գինու։ ԵԺԿ-ն ստանձնեց օրինագիծը։ Հաջորդը սպասվում է ապրիլին։
Ընթրիքին ներկա Սոցիալիստական և Դեմոկրատական կուսակցության փոխնախագահ Քրիստոֆ Քլերժոն ասել է, որ ընթրիքն ուներ երկու հիմնական նպատակ՝ փոխնախագահների միմյանց ավելի լավ ճանաչելը և դժգոհությունները բարձրացնելը։
«Անհրաժեշտ էր անկեղծ և անմիջական քննարկում ունենալ… դիվանագիտական եղանակով», – ասել է Քլերժոն՝ հավելելով, որ «կան խնդիրներ… ԵԺԿ-ի խաղը ծայրահեղ աջերի հետ, Հանձնաժողովի ապակարգավորման օրակարգը, Կանաչ գործարքը թուլացնող բազմաթիվ նախաձեռնությունները և սոցիալական ու բնապահպանական օրենսդրությունը»։
Ընթրիքը «հաճելի էր, շատ բարեկամական, և մենք համաձայնեցինք ուղերձ հղել, որ մենք կոալիցիա ենք և… մենք սիրում ենք միմյանց», – ասել է Խորվաթիայի ԵԺԿ փոխնախագահ Ժելյանա Զովկոն, որը մեկ այլ մասնակից է, ով կատակել է, որ խմբերը «սիրահարվում են»։
ԵԺԿ-ն և Սոցիալիստական և Դեմոկրատական կուսակցությունը տասնամյակներ շարունակ աշխատել են միասին՝ քվեարկելով միմյանց հետ և բաժանելով ԵՄ բարձրագույն պաշտոնները։ Սակայն այդ դաշինքը սկսել է քայքայվել, քանի որ 2024 թվականի ԵՄ ընտրությունները խորհրդարանի կիսաշրջանը տեղափոխեցին դեպի աջ, և ԵԺԿ-ն այժմ օրենքներ է քվեարկում ծայրահեղ աջ «Հայրենասերներ» խմբի հետ, որտեղ են գտնվում Հունգարիայի Վիկտոր Օրբանը և Ֆրանսիայի Մարին Լե Պենը։
Վեբերի և Գարսիայի միջև կա նաև անձնական թշնամանք, որը սկիզբ է առնում այն ժամանակվանից, երբ Սոցիալ-դեմոկրատների ղեկավարը (և լիբերալները) Վեբերին ասացին, որ նա չի աջակցի նրա՝ Հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրվելուն, պաշտոն, որն ի վերջո անցավ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին։ Խորհրդարանում «Ձախեր» խմբի համանախագահ Մանոն Օբրին ասել է, որ զույգը նման է «երկու թունավոր նախկինների»։
Ընթրիքի նպատակն էր լուծել այս խնդիրները
«Զրույցը արդյունավետ էր», – ասել է Սոցիալ-դեմոկրատների փոխնախագահ Ալեքս Ագիուս Սալիբան, որը մասնակցել է հավաքին։ «Մենք միշտ պնդել ենք, որ այս խորհրդարանական ժամկետի ընթացքում եվրոպամետ դաշինքը պետք է անի հնարավոր ամեն ինչ՝ արդյունավետ մնալու համար։ Մենք կարծում ենք, որ համակարգումը կարևոր է, և մենք հանձնառու ենք շարունակել այս ուղղությամբ»։
«Մենք նպատակ ունենք ուսումնասիրել, թե ինչպես կարող ենք բարելավել հարաբերությունները և միասին ավելի շատ բաներ անել», – ասաց ԵԺԿ փոխնախագահ Զիգֆրիդ Մուրեշանը, որը նույնպես մասնակցել էր ընթրիքին: «Մենք որևէ անիրատեսական նպատակ չենք դնում. ընդհակառակը, կա միմյանց հասկանալու և համագործակցելու ընդհանուր պատրաստակամություն»:
«Խմբային թերապիա» այսպես էր ներկա մեկ այլ օրենսդիր, որը անանուն մնաց անկեղծորեն խոսելու համար, անվանում ընթրիքը՝ այն նկարագրելով որպես «սեղանի թենիսի» խաղ, որի ընթացքում ԵԺԿ և Սոցիալիստական և Դեմոկրատական կուսակցության անդամները արտահայտեցին իրենց դժգոհությունները՝ թեև բարեկամական ձևով: «Դրանք լավ մարդիկ էին, որոնք պատրաստ էին փորձել շտկել այն»:
«Քաղաքական վթարներ»
Վերջին ամիսներին ԵԺԿ-ն խորհրդարանում աջ և ծայրահեղ աջ խմբերի հետ քվեարկել է միգրացիոն քաղաքականության խստացման և կանաչ օրենսդրության կրճատման մասին օրենքների ընդունման վրա։
Ավելացրեք դրան, որ Եվրոպայի կառավարությունների մեծամասնությունը թեքվում է դեպի աջ, և Սոցիալ-դեմոկրատները (ՍԴԿ) ավելի ու ավելի են զրկվում ԵՄ քաղաքականության օրակարգի ձևավորումից։ Սա նրանց հանգեցրել է Վեբերի և ֆոն դեր Լեյենի դեմ իրենց հռետորաբանության կոշտացմանը, ընդ որում՝ Գարսիան մեղադրել է Հանձնաժողովի նախագահին «Թրամփի օրակարգին հետևելու» և դրա «ապակարգավորման եռանդին» մեջ։
«Որոշ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների մոտ կա նաև այն զգացողությունը, որ եթե մենք ավելի շատ ժամանակ չանցկացնենք փոխանակումների և համատեղ աշխատանքի վրա, առաջիկա ամիսներին կա քաղաքական վթարի վտանգ… քանի որ մեր միջև վստահության պակաս կա», – ասել է Քլերժոն։
Նման «վթարը», ասել է Քլերժոն, կարող է լինել սոցիալիստների կողմից կարևոր փաստաթղթերի՝ ինչպիսին է ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեն, բոյկոտը կամ ՍԴԿ-ի կողմից ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովի նկատմամբ անվստահության հարցի աջակցությունը։
Հանձնաժողովի նախագահը ողջ է մնացել այս ժամկետում ներկայացված անվստահության բոլոր չորս քվեարկություններից։ Սակայն որոշ օրենսդիրներ ասում են, որ նրա պաշտոնանկության հարցը մնում է ուժի մեջ։
Նա «գործնականում անվստահության քվե է խնդրում», – երկուշաբթի օրը հայտարարեց իսպանացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Խոնաս Ֆերնանդեսը, որը Գարսիայի Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից է։ Նա նկատի ուներ ֆոն դեր Լեյենի այդ օրվա ավելի վաղ ունեցած ելույթը, որտեղ նա ասել էր. «Եվրոպան այլևս չի կարող լինել հին աշխարհի կարգի, այն աշխարհի պահապանը, որը գնացել է և չի վերադառնա»։
Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ավագ օրենսդիրները զգուշացրել են, որ խմբի շարքերում աճում է հիասթափությունը, և դա կարող է նշանակել, որ խմբի ղեկավարությունը չի կարողանա վերահսկել իր Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին։ Սա արդեն տեղի է ունեցել անցյալ տարվա վերջին, երբ Գարսիան և ԵԺԿ-ն մշակեցին կանոնների վերաբերյալ փոխզիջում՝ բիզնեսի համար կանաչ կանոնները կրճատելու համար, սակայն նրա Եվրախորհրդարանի պատգամավորներից շատերը քվեարկեցին դրա դեմ։
Մատները խաչած
Ե՛վ ԵԺԿ-ի, և՛ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդները գիտեն, որ իրենց հարաբերությունները, հավանաբար, երբեք նույնը չեն լինի։ ԵԺԿ օրենսդիրները հարմարավետ են զգում օրենքների օգտին քվեարկելու և խորհրդարանի օրակարգը աջակողմյան մեծամասնության հետ սահմանելու հարցում։
Վեբերը ասել է, որ իրեն «ոչ ոք չի կանգնեցնի» ԵԺԿ-ի ծրագիրը իրականացնելու հարցում և պնդել է, որ երբ խումբը քվեարկել է ծայրահեղ աջերի կողքին, ապա այն «արմատական դիրքորոշումներ» չի ունեցել և արտացոլել է ազգային կառավարությունների և Եվրոպական հանձնաժողովի տեսակետները։
Երկուշաբթի օրը ԵԺԿ-ն կրկին քվեարկեց աջակողմյան դաշինքի հետ այն օրինագծի շուրջ, որը թույլ է տալիս երկրներին արտաքսման կենտրոններ ստեղծել ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրներում, այն բանից հետո, երբ կենտրոնամետ կոալիցիայի միջև բանակցությունները ձախողվեցին։ Սա վերջինն է ԵԺԿ-ի կողմից աջակողմյան և ծայրահեղ աջ խմբերի հետ քվեարկված օրենքների և ոչ պարտադիր զեկույցների շարքում։
Սոցիալ-դեմոկրատները դանդաղորեն հարմարվում են իր նոր իրականությանը։ Մարտի 3-ին խմբային հանդիպման ժամանակ պաշտոնյաները մտքեր են փոխանակել, թե ինչպես բարելավել ներքին համակարգումը։ Գաղափարն այն է, որ խուսափենք օրենսդիրների կողմից խմբի գծի դեմ ապստամբությունից, որպեսզի Գարսիան ավելի ուժեղ դիրք ունենա Վեբերի հետ բանակցելիս։
Հանդիպումը նպատակ ուներ օրենսդիրներին մտածելու «անձնական ներգրավվածության, կոլեկտիվ քաղաքական դատողության, ներքին վստահության և համակարգման, ինչպես նաև որպես խումբ արդյունավետ գործելու մեր համատեղ կարողության ամրապնդման» մասին, ըստ POLITICO-ի կողմից տեսած հրավեր-նամակի։
«Ավելի ու ավելի կայուն աջակողմյան մեծամասնության ի հայտ գալը, ժամանակակից հաղորդակցման ռազմավարությունների անցումը, ԵԺԿ-ի և ծայրահեղ աջ խմբերի միջև կազմակերպված համակարգումը և ավելի մասնատված քաղաքական լանդշաֆտը փոխել են ինչպես ազդեցության տարածքը, այնպես էլ համագործակցության պայմանները», – հավելվում է նամակում։ «Սոցիալիստական և դեմոկրատական խմբի արդյունավետությունը կախված է ոչ միայն մեր քաղաքական դիրքորոշումների ամրությունից, այլև նրանից, թե ինչպես ենք մենք ներքին համագործակցում»։
Հանդիպումից հետո Գարսիայի խոսնակ Անդրեա Մասեյրասը ասել է, որ խմբի «հաջորդ անհապաղ քաղաքական փորձությունը կլինի Բազմամյա ֆինանսական ֆինանսավորման առաջիկա միջանկյալ զեկույցը», որը հղում է կատարում ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեին, որը հայտնի է որպես Բազմամյա ֆինանսական շրջանակ։
Խումբը նպատակ ունի ճնշում գործադրել ԵԺԿ-ի վրա այն հարցերում, որտեղ աջակողմյան դաշինքը կոնսենսուս չունի, ինչպիսին է Բազմակողմանի ֆինանսական կարգավորման նախագիծը, որպեսզի օգտագործի հաղթանակները, ըստ երկու Սոցիալիստական և Դեմոկրատական կուսակցության պաշտոնյաների, որոնց անանունությունը չի տրամադրվել խմբի դիրքորոշումների մասին խոսելու համար։
Չնայած երկու խմբերի միջև վստահությունը պետք է վերականգնվի, առաջին ընթրիքը երկու կողմերն էլ համարել են այնքան հաջող, որ պլանավորվում է մեկ այլ ընթրիք, որտեղ Սոցիալիստական և Դեմոկրատական կուսակցությունը, ինչպես սպասվում է, կընտրի վայրը և կվճարի հաշիվը։
«Այս անգամ սոցիալիստները պետք է մեզ հյուրընկալեն, և դա կախված է տրամադրությունից և ֆինանսական հնարավորություններից», – ասաց Զովկոն։
