Ֆրանսիայի մունիցիպալ ընտրությունները վճռորոշ կլինեն Եվրոպայի համար

Հարցն այլևս այն չէ, թե արդյոք ծայրահեղ աջերը կարող են մրցակցել ազգային մակարդակով, այլ այն, թե արդյոք այն քաղաքական ուժերը, որոնք մի ժամանակ կանգնեցրել էին այն, դեռևս գոյություն ունեն։
Մասնավորապես, քաղաքապետի մի քանի մրցավազքեր կծառայեն որպես վաղ սթրես-փորձարկումներ Ֆրանսիայի մասնատված քաղաքական կենտրոնի համար։ | Ռիկարդո Միլանի/Հանս Լուկաս/AFP via Getty Images
Մուջտաբա Ռահմանը Եվրասիա խմբի Եվրոպայի մասնաճյուղի ղեկավարն է։ Նա գրառումներ է անում @Mij_Europe-ում։
Հաջորդ շաբաթ Ֆրանսիայում կայանալիք մունիցիպալ ընտրությունները կարող են տեղական մասշտաբի լինել, բայց դրանց հետևանքները անկասկած ազգային են՝ և եվրոպական։
Երբ ֆրանսիացի ընտրողները գնան ընտրատեղամասեր՝ ընտրելու մոտ 35,000 քաղաքապետերի իրենց գյուղերում, գյուղերում և խոշոր քաղաքներում, դրանք կներկայացնեն երկրի քաղաքական տրամադրության ամենաճշգրիտ ցուցիչը հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններից առաջ, որոնք կարող են արմատապես վերաձևավորել Ֆրանսիան և անկայունացնել ԵՄ-ն։
Մունիցիպալ ընտրությունները հազվադեպ են կանխատեսում նախագահական արդյունքները, քանի որ տեղական անհատականությունները, դաշինքները և դժգոհությունները հաճախ մշուշոտում են ազգային պատկերը։ Սակայն, քանի որ հաջորդ տարվա ընտրությունների նախնական հարցումները արդեն իսկ գերակշռող առավելություն են տալիս ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցությանը (ՌՄ), տեղական քվեարկությունը անսովոր նշանակություն ունի: Հարցն այլևս այն չէ, թե արդյոք ծայրահեղ աջերը կարող են մրցակցել ազգային մակարդակով, այլ այն, թե արդյոք այն քաղաքական ուժերը, որոնք մի ժամանակ կանգնեցրել էին այն՝ «Հանրապետական ճակատը», դեռևս գոյություն ունեն։
Մասնավորապես, քաղաքապետի մի քանի մրցարշավներ կծառայեն որպես վաղ սթրես-փորձարկումներ Ֆրանսիայի մասնատված քաղաքական կենտրոնի համար։
Օրինակ՝ Հավր նավահանգստային քաղաքը, հավանաբար, հատկապես կարևոր կլինի: Գործող քաղաքապետ և նախկին վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը մնում է ամենաարժանահավատ հիմնական դեմքերից մեկը, որը կարող է հաջորդ տարի մարտահրավեր նետել ծայրահեղ աջերին, և ներկայիս հարցումները ցույց են տալիս, որ նա կարող է հավաքել ազգային ձայների մոտ 16 տոկոսը՝ բավարար լինելով միավորող թեկնածու դառնալու համար, եթե երկրի բաժանված կենտրոնը համախմբվի նրա շուրջ։
Սակայն Հավրում պարտությունը կոչնչացնի Ֆիլիպի նախագահական հեռանկարները, նախքան դրանք նույնիսկ իրականանալը: Եվ ամենավերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ նա կարող է պարտվել միութենական Ժան-Պոլ Լեկոկի գլխավորած չափավոր ձախակողմյան կոալիցիային երկրորդ փուլում, չնայած առաջին փուլում առաջատար լինելուն։
Այնուհետև, ավելի հարավ, երեք միջերկրածովյան քաղաքները՝ Նիսը, Մարսելը և Թուլոնը, կբացահայտեն, թե արդյոք ՌՀ-ն կարող է իր ազգային թափը վերածել իրական կառավարման ուժի որոշ խոշոր քաղաքային կենտրոններում: Եվ չնայած Թուլոնն արդեն ընտրել է ծայրահեղ աջակողմյան քաղաքապետի, Մարսելում կամ Նիսում հաղթանակները կնշանակեն աննախադեպ առաջընթաց:
Նիսը, որը երկրի ամենապահպանողական խոշոր քաղաքներից մեկն է, թերևս կլինի ամենաակնառու մարտադաշտը, որտեղ գործող քաղաքապետ Քրիստիան Էստրոզին, որը նախագահ Էմանուել Մակրոնի կենտրոնամետ դաշինքից է, կմրցի Էրիկ Չիոտիի՝ հանրապետականների նախկին ղեկավարի հետ, որը անջատվել էր ՌՀ-ի հետ միանալու համար: Սա մի մրցավազք է, որը կներկայացնի հաջորդ տարվա կենտրոնական խնդրի նախապատկերը. արդյոք չափավոր պահպանողական ընտրողները, ի վերջո, կպահպանե՞ն ծայրահեղ աջակողմյանների դեմ գիծը, թե՞ կշեղվեն դրա կողմը նախագահական երկրորդ փուլում:
Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Էստրոզին, ակնկալվում է, կպարտվի, ինչը մտահոգիչ նշան է երկրի չափավորների համար: Եթե հարուստ ավանդաբար հանրապետական ընտրողները պատրաստ լինեն ընդունել տեղական դաշինքներ ՌՀ-ի հետ, հնարավոր է, որ ծայրահեղ աջակողմյան նախագահության նկատմամբ դիմադրությունը կարող է զգալիորեն թուլանալ:
Վերջապես, Մարսելը ներկայացնում է այլ, բայց նույնքան կարևոր փորձություն, քանի որ սոցիալիստ քաղաքապետ Բենուա Պայանը մրցում է Հանրապետական կուսակցության թեկնածու Ֆրանկ Ալիզիոյի հետ առաջին փուլում, որը, կարծես, կվիճակվի։ Այստեղ, կրկին, վճռորոշ գործոնը կլինի մարտավարական քվեարկությունը՝ արդյոք կենտրոնամետները, պահպանողականները և ձախակողմյան ընտրողները կմիավորվեն չափավոր թեկնածուի շուրջ՝ ծայրահեղ աջակողմյաններին խոչընդոտելու համար։
Նման դաշինքները մի ժամանակ կազմում էին Ֆրանսիայի այսպես կոչված Հանրապետական ճակատի՝ ոչ պաշտոնական կոալիցիայի հիմքը, որը Մակրոնին հաղթանակ բերեց ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լե Պենի նկատմամբ 2017 և 2022 թվականներին։ Այսպիսով, Մարսելում Հանրապետական կուսակցության հաղթանակը կհամարվեր քաղաքական երկրաշարժ՝ ոչ միայն քաղաքի չափերի, այլև այն պատճառով, որ դա կենթադրեր, որ այս պաշտպանական դաշինքը փլուզվում է։
Ի տարբերություն դրա, Փարիզը կարող է ավելի քիչ ազգային ակնարկներ առաջարկել։ Մայրաքաղաքը շարունակում է դիմադրել ծայրահեղ աջակողմյաններին, չնայած այնտեղ ազգայնական ընտրողները ավելի ու ավելի են նախընտրում կրակոտ Էրիկ Զեմմուրի «Վերանվաճում» շարժումը Հանրապետական կուսակցության նկատմամբ։ Եվ հիմնական մրցակցությունը սոցիալիստ փոխքաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարի և կենտրոնամետ մշակույթի նախարար Ռաշիդա Դատիի միջև է, ինչը արտացոլում է ներքին մրցակցությունը, այլ ոչ թե գաղափարական վերադասավորումը։
Հակիրճ ասած, ավելի խորը պատմությունը գտնվում է գլխավոր քաղաքներից այն կողմ։
Ֆրանսիայի ավանդական կառավարող կուսակցությունները՝ ձախ կենտրոնամետ սոցիալիստները և աջ կենտրոնամետ հանրապետականները, շարունակում են իրենց ներկայությունը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, չնայած 2017 թվականից ի վեր ազգային մակարդակով իրենց գրեթե փլուզմանը: 2020 թվականի համավարակի պատճառով խաթարված մունիցիպալ ընտրություններում անսովոր ցածր մասնակցությունը նույնպես նպաստեց այս տեղական գերիշխանության պահպանմանը։
Սակայն առաջիկա շաբաթների վատ արդյունքները կարող են վերջապես խաթարել վերածննդի հույսերը: Նույնիսկ Ժան-Լյուկ Մելանշոնի ծայրահեղ ձախակողմյան «Անհնազանդ ֆրանսիական» կուսակցությունը ագրեսիվ քարոզարշավ է անցկացնում՝ ոչ թե քաղաքապետարաններում հաղթելու նպատակով, այլ ավելի շատ սոցիալիստ մրցակիցներին թուլացնելու և նախագահական մրցավազքում իրեն մարտահրավեր նետելու ունակ չափավոր ձախ գործիչ չգտնելու համար։
Միևնույն ժամանակ, RN-ն ավելի շատ մունիցիպալ մրցավազքերում է առաջադրում թեկնածուներ, քան երբևէ: Նույնիսկ խոշոր քաղաքներ չգրավելով, փոքր քաղաքներում, մասնավորապես երկրի հարավում և հյուսիս-արևմուտքում, աստիճանական առաջընթացը կխորացնի նրա կառավարման փորձը և կկարգավորի նրա ներկայությունը տեղական մակարդակում։
Ի վերջո, այս ընտրությունները կախված կլինեն երկրորդ փուլի քվեարկության օրինաչափություններից: Տասնամյակներ շարունակ ֆրանսիական ժողովրդավարությունը հույսը դրել է ընտրողների՝ գաղափարախոսական բաժանարար գծերի միջով միավորվելու պատրաստակամության վրա՝ ծայրահեղական արդյունքները կանխելու համար։ Այդ բնազդը 2027 թվականին մնալու հարցը, թերևս, հաջորդ տարվա ընտրարշավի որոշիչ հարցն է։
Եվ չնայած մունիցիպալ ընտրությունների արդյունքները չեն որոշի Ֆրանսիայի նախագահությունը, դրանք կարող են մեզ ավելի կարևոր բան ասել. եթե կոալիցիան, որը մի ժամանակ ծայրահեղ աջերին հեռու էր պահում իշխանությունից, պարզապես թուլացած է կամ արդեն անհետացել է։
