Ֆոն դեր Լեյենը և Կալասը կոչ են անում Եվրոպային հարմարվել քաոսային, հարկադրական աշխարհակարգին

Ավանդական աշխարհակարգը արագորեն փլուզվում է միջազգային իրավունքի աճող խախտումների պատճառով, և Եվրամիությունը պետք է հարմարվի քաոսի և հարկադրանքի այս նոր դարաշրջանին, երկուշաբթի օրը անընդմեջ ելույթներում զգուշացրել են Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Կայա Կալասը։
Նրանց միջամտությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը շարունակում են հարվածներ հասցնել Իրանին, մի արշավ, որը խախտել է ուժերի հավասարակշռությունը Մերձավոր Արևելքում, խառնաշփոթի մեջ գցել համաշխարհային էներգետիկ շուկաները և պառակտում մտցրել արևմտյան դաշնակիցների միջև։
Հակամարտությունը նաև հարցեր է առաջացրել այն մասին, թե արդյոք ֆոն դեր Լեյենի ակտիվ դիվանագիտական գործունեությունը խախտում է Կալլասի դերը։
«Եվրոպան այլևս չի կարող լինել հին աշխարհի կարգի պահապան, այն աշխարհի, որը գնացել է և այլևս չի վերադառնա», – երկուշաբթի առավոտյան Բրյուսելում ԵՄ դեսպանների տարեկան համաժողովում ելույթ ունենալով՝ ասաց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։
«Մենք միշտ կպաշտպանենք և կպահպանենք կանոնների վրա հիմնված համակարգը, որը մենք օգնել ենք կառուցել մեր դաշնակիցների հետ, բայց այլևս չենք կարող հույսը դնել դրա վրա որպես մեր շահերը պաշտպանելու միակ միջոց կամ ենթադրել, որ դրա կանոնները կպաշտպանեն մեզ մեր առջև ծառացած բարդ սպառնալիքներից»։
Ֆոն դեր Լեյենը պնդեց, որ «արմատական փոփոխությունների ժամանակներում» ԵՄ-ն բախվում է երկու տարբերակի՝ կառչել հայտնի «սովորույթներին և որոշակիություններին» կամ ստեղծել «այլ ճակատագիր»։
«Մենք կարող ենք կառուցել արտաքին քաղաքականություն, որը մեզ ավելի ուժեղ կդարձնի տանը, ավելի ազդեցիկ կդարձնի համաշխարհային մասշտաբով և ավելի լավ գործընկեր աշխարհի երկրների համար», – ասաց նա։
«Արտաքին քաղաքականություն, որը եվրոպական անկախության հիմնական հենասյունն է, որը պաշտպանում է մեր շահերը և առաջ մղում մեր արժեքները։ Ոչ թե կարոտախտով կամ հին աշխարհը սգալով, այլ նորը ձևավորելով»։
Ֆոն դեր Լեյենից հետո ելույթ ունենալով՝ Բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալասը մատնացույց արեց Ռուսաստանի կողմից չորս տարի առաջ Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժում սկսելու որոշումը՝ որպես այն աղետը, որը հանգեցրեց այսօր տեսնվող «միջազգային իրավունքի քայքայմանը» և հնարավորություն տվեց վերադառնալ այն բանին, ինչը նա նկարագրեց որպես «հարկադրական ուժի քաղաքականություն»։
«Այդ (ներխուժումը) աննկատ չմնաց։ Փոխարենը, այն ամբողջ աշխարհին ազդանշան ուղարկեց, որ այլևս պատասխանատվություն չկա սեփական գործողությունների համար. կանոնների գիրքը պատուհանից դուրս է նետվել», – դեսպաններին ասաց Կալասը։
«Միջազգային իրավունքը վերականգնելու և պատասխանատվության հետ մեկտեղ, մենք դատապարտված ենք տեսնել օրենքի կրկնվող խախտումներ, խափանումներ և քաոս»։
Նշանակալից է, որ ո՛չ ֆոն դեր Լեյենը, ո՛չ էլ Կալասը բացահայտորեն չդատապարտեցին Իրանի վրա ամերիկա-իսրայելական հարվածները՝ որպես իրավական խախտում։ Փոխարենը, ֆոն դեր Լեյենն ասաց, որ ԵՄ-ն պետք է անցնի վերլուծություններից այն կողմ և անդրադառնա «իրավիճակի իրականությանը» և «աշխարհին, ինչպես այն իրականում կա»։
Միաձայնության բեռը
Երկուշաբթի օրվա դեսպանների համաժողովը համընկնում է դաշինքի արտաքին քաղաքականության համար խորը հաշվեհարդարի հետ։
Իրենց լայնածավալ ելույթներում ֆոն դեր Լեյենը և Կալլասը համաձայնեցին, որ ԵՄ-ն, մի կողմից, պետք է զգալիորեն ուժեղացնի իր պաշտպանական և զսպման կարողությունները, իսկ մյուս կողմից՝ ընդլայնի իր առևտրային գործարքների և անվտանգության համաձայնագրերի ցանցը՝ վերացնելու ցանկացած խոցելի կախվածություն, որը իր հակառակորդները կարող են փորձել շահագործել։
Նրանք ասացին, որ նոր գործընկերությունների ներուժը մեծ է, քանի որ միջին չափի երկրները փնտրում են կայունություն և համագործակցություն՝ ավելի ու ավելի թշնամական միջավայրի հետ գլուխ հանելու համար։
«Մեզ նման, նրանք էլ են սովորել, որ կախվածությունները մեզ թույլ են դարձնում և չափազանց մեծ լծակներ են տալիս նրանց, ովքեր ձգտում են աշխարհը բաժանել ազդեցության ոլորտների», – ասաց Կալլասը։
«Եվ մեզ նման, նրանք էլ հասկանում են, որ կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգը կենսական նշանակություն ունի դրանից բխող անխուսափելի անարխիայից և տառապանքներից խուսափելու համար»։
Ֆոն դեր Լեյենը ավելացրեց ևս մեկ կարևոր առաջնահերթություն, որի վրա ԵՄ-ն պետք է կենտրոնանա՝ իր աշխարհաքաղաքական ազդեցությունն ամրապնդելու համար. իր ներքին որոշումների կայացման կանոնները։
ԵՄ պայմանագրերի համաձայն, դաշինքի արտաքին քաղաքականությունը խստորեն կապված է միաձայնության հետ, ինչը նշանակում է, որ 27 անդամ պետությունները պետք է համաձայնության գան գործողությունների ընդհանուր գծի շուրջ՝ առաջ շարժվելուց առաջ։ Սա նշանակում է, որ անհատական վետոները չափազանց հզոր են, ինչի արդյունքում ԵՄ-ն թվում է բաժանված, տատանվող կամ նույնիսկ կաթվածահարված համաշխարհային ասպարեզում։
Բրյուսելն այժմ պայքարում է Հունգարիայի վերջին րոպեի վետոյի դեմ՝ 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վերաբերյալ, որը ԵՄ առաջնորդները համաձայնել էին տրամադրել Ուկրաինային։ Ֆոն դեր Լեյենը կրկին խոստացավ դուրս գալ վարկի վերաբերյալ փակուղուց, որը, նրա խոսքով, «վտանգի տակ է դրել ԵՄ-ի հեղինակությունը»։
«Մեզ անհրաժեշտ է մեր արտաքին քաղաքականությանը հստակ և լուրջ հայացք նետել այսօրվա աշխարհում՝ թե՛ դրա նախագծման, թե՛ կիրառման եղանակի վրա։ Մենք շտապ պետք է մտածենք, թե արդյոք մեր վարդապետությունը, մեր ինստիտուտները և որոշումների կայացման համակարգը, որոնք բոլորը մշակվել են հետպատերազմյան կայունության և բազմակողմանիության աշխարհում, համընթաց են եղել մեր շուրջը տեղի ունեցող փոփոխությունների արագությանը», – ասաց նա երկուշաբթի օրը։
«Եթե մենք, ինչպես ես, հավատում ենք, որ մեզ անհրաժեշտ է ավելի իրատեսական և շահագրգռված արտաքին քաղաքականություն, ապա մենք պետք է կարողանանք այն իրականացնել»։
Այնուամենայնիվ, ֆոն դեր Լեյենը խոստովանեց, որ անկախ նրանից, թե որքան է դաշինքը բարեփոխում իրեն, ներդրումներ կատարում զսպման մեջ և դիվերսիֆիկացնում իր գործընկերներին, նրա հավակնությունները միշտ սահմանափակումներ կլինեն։
«Մենք պետք է անկեղծ լինենք, որ չենք կարող լուծել յուրաքանչյուր գլոբալ խնդիր կամ կատարելապես համաձայնեցնել մեր արժեքներն ու շահերը յուրաքանչյուր առիթով», – ասաց նա։ «Բայց մենք կարող ենք վերահսկել այն, թե ինչն է ուղղորդում մեր արտաքին քաղաքականությունը և թե ինչպես ենք մենք ընտրում այն վարել»։
