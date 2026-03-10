ԵՄ նախարարները նավթի պաշարները դիտարկում են որպես էներգակիրների գների և գնաճի զսպման միջոց, քանի որ Իրանի պատերազմը շարունակվում է:
Բենզալցակայանում, Ֆրանսիայի հարավում, չորեքշաբթի, 2022 թվականի մարտի 9-ին, ցուցադրվում է մինչև 2.31 եվրո մեկ լիտրի համար գներ։
Նախարարները Բրյուսելում մի շարք հանդիպումների ժամանակ քննարկում են էներգակիրների գների և գնաճի զսպման միջոցառումները, որոնց ընթացքում քննարկվում է նավթի պաշարների ազատման հարցը։ Գերմանիան հայտարարել է, որ կողմ է այդ տարբերակի պահպանմանը, բայց ընդգծել է, որ հիմա այն օգտագործելու ճիշտ ժամանակը չէ։
ԵՄ տնտեսության և ֆինանսների նախարարները երկուշաբթի և երեքշաբթի օրերին հավաքվում են Բրյուսելում՝ քննարկելու, թե ինչպես արձագանքել էներգակիրների գների աճին և սպասվող գնաճին՝ Մերձավոր Արևելքում շարունակվող գործադուլների և հակագործադուլների ֆոնին։
«Մենք պատրաստ ենք անհրաժեշտ և համակարգված քայլեր ձեռնարկել շուկաները կայունացնելու համար, ինչպիսիք են ռազմավարական պաշարների կուտակումը», – երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասել է Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի նախարար Ռոլան Լեսկյուրը՝ G7-ի ֆինանսների նախարարների նիստը նախագահելուց հետո։
Հարցին, թե արդյոք G7-ի ֆինանսների նախարարները համաձայնության են եկել համակարգի ռազմավարական պաշարների ազատման վերաբերյալ, Լեսկյուրը պատասխանել է. «Մենք դեռ այնտեղ չենք»։
«Մենք համաձայնության ենք եկել օգտագործել շուկան կայունացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքները, այդ թվում՝ անհրաժեշտ պաշարների հնարավոր ազատումը։ Աշխատանքը շարունակվելու է առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում», – ասել է ֆրանսիացի նախարարը։
Գերմանիայի փոխկանցլեր Լարս Քլինգբեյլը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ իր երկիրը բաց է նավթի պաշարների բացման համար, սակայն «սա ճիշտ ժամանակը չէ»։
Միջազգային էներգետիկ գործակալության անդամ երկրները ներկայումս պահում են ավելի քան 1.2 միլիարդ բարել պետական արտակարգ նավթի պաշարներ, իսկ ևս 600 միլիոն բարել արդյունաբերական պաշարներ պահվում են կառավարության պարտավորության ներքո։
Նավթի գները կտրուկ աճել են փետրվարի 28-ին Իրանի վրա Իսրայելի և ԱՄՆ-ի հարձակումներից հետո, որոնց հետևանքով զոհվել է մոտ 40 իրանցի առաջնորդ, այդ թվում՝ երկրի գերագույն առաջնորդ այաթոլլահ Ալի Խամենեին։ Հակամարտությունն այժմ տարածվել է տարածաշրջանի այլ երկրներում, այդ թվում՝ Լիբանանում և Պարսից ծոցի երկրներում, իսկ Իրանի կողմից քաղաքացիական էներգետիկ օբյեկտներին և ամերիկյան բազաներին հարվածել են պատասխան հարձակումները։
Այաթոլլահի նախկին որդին՝ Մոջթաբա Խամենեին, երկուշաբթի օրը ընտրվել է որպես իրավահաջորդ՝ ապահովելով ներկայիս ռեժիմի ղեկավարության շարունակականությունը։
Բրենտ նավթի մեկ բարելի գինը, որը միջազգային չափանիշ է, երկուշաբթի օրը վաղ առավոտյան բարձրացավ մինչև 119.50 դոլար, սակայն ավելի ուշ գնվեց մոտ 107.80 դոլարով, այն բանից հետո, երբ Financial Times-ը նշեց, որ ճգնաժամին արձագանքելու համար պահուստային նավթի օգտագործումը սեղանին է։
Եվրոպական առաջատար ֆոնդային բորսաների ինդեքսները շաբաթը սկսեցին մեծ վաճառքով՝ ասիական շուկաներում մեծ անկումից և նավթի գների աճից հետո։
Պատերազմը լարվածության թուլացման որևէ նշան չի ցուցաբերում։ Մարտի 4-ին Կատարը հայտարարեց իր հեղուկացված բնական գազի արտադրության դադարեցման մասին, ապա, շաբաթավերջին, Իսրայելը հարվածեց Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, մինչդեռ կարևորագույն Հորմուզի նեղուցով անցումը դադարեցված էր։
Եվրոպայում էներգիայի գները կազդվեն, և գնաճը, հավանաբար, կբարձրանա առաջիկա ամիսներին։ Այնուամենայնիվ, որոշ ԵՄ դիվանագետներ և Եվրոպական հանձնաժողովը նշում են, որ ներկայիս իրավիճակը էականորեն տարբերվում է այն էներգետիկ ճգնաժամից, որը Եվրոպան ապրեց, երբ Ուկրաինայում պատերազմը սկսվեց 2022 թվականի փետրվարին։
«Վերջին տարիներին մեր ձեռնարկած վճռական գործողությունների շնորհիվ Եվրոպայի էներգետիկ համակարգն այսօր ավելի լավ է պատրաստված և շատ ավելի դիմացկուն։ Մեր էներգիայի աղբյուրներն ավելի բազմազան և մաքուր են։ Մեր համակարգումն ավելի ուժեղ է», – գրել է էներգետիկայի հարցերով եվրահանձնակատար Դեն Յորգենսենը X-ում մարտի 6-ին։
Նա կոչ արեց դաշինքին կրկնապատկել էներգետիկ անցումը և շարունակել ընդլայնել մաքուր և տեղական արտադրության վերականգնվող էներգիայի և էներգաարդյունավետության արդյունավետությունը՝ միաժամանակ արդիականացնելով Եվրոպայի էներգետիկ ենթակառուցվածքները։
Իսպանիայի էկոնոմիկայի նախարար Կառլոս Կուերպոն երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասաց, որ ԵՄ-ն պետք է ոգեշնչվի 2022 թվականի ճգնաժամի արձագանքից՝ պատերազմին իր արձագանքը ձևակերպելիս։
Տարբեր ճգնաժամ
Այս ճգնաժամը նաև կառուցվածքային առումով տարբերվում է 2022 թվականին պայթած ճգնաժամից, Euronews-ին ասել է ԵՄ կառավարության պաշտոնյան։
Երբ սկսվեց Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումը Ուկրաինա, Եվրոպային անհրաժեշտ էր «ենթակառուցվածքային վերագործարկում՝ մատակարարների նոր պորտֆելով», – ասաց պաշտոնյան, մինչդեռ ներկայիս դեպքում «պահուստների ազատումը և երթուղիների վերաբացումը կարող են հանգեցնել գների ավելի արագ անկման»։
Այնուամենայնիվ, իրավիճակը մնում է չափազանց անկայուն, քանի որ այն մեծապես կախված է նրանից, թե երբ կվերաբացվի Հորմուզի նեղուցը և երբ կվերսկսվի արտադրությունը հեղուկացված բնական գազի առաջատար արտահանող երկրներում։
Երկուշաբթի և երեքշաբթի օրերին ԵՄ նախարարների միջև քննարկումները, ինչպես սպասվում է, կանդրադառնան էներգակիրների գներին Եվրոպական հանձնաժողովի հետ, մինչդեռ եվրոգոտու նախարարները պատրաստվում են Եվրոպական կենտրոնական բանկի հետ քննարկել, թե ինչպես կարող է պատերազմը ազդել գնաճի և ընդհանուր մակրոտնտեսական հեռանկարի վրա։
Մինչդեռ ԵՄ նախարարները չեն սպասում մինչև հանդիպումների ավարտը սեղանին դնել ընդհանուր ռազմավարություն, ԵՄ ինստիտուտները կներկայացնեն իրավիճակի թարմացված տարբերակը։ ԵՄ դիվանագետի խոսքով՝ անդամ պետությունների մեծ մասը, հավանաբար, կներկայացնի իրենց դիտողությունները՝ հիմնված պատերազմի ազդեցության իրենց ազգային գնահատականի վրա։
Բաց մի թողեք
Իրանի էներգետիկ ցնցումները հարվածեցին Եվրոպային
Ֆրանսիայի մունիցիպալ ընտրությունները վճռորոշ կլինեն Եվրոպայի համար
Ընթրիքներ և «սիրախաղ». Եվրոպայի ամենամեծ քաղաքական կուսակցությունները փորձում են նոր մարտավարություն՝ կոալիցիան փրկելու համար