Կիպրոսը ՆԱՏՕ-ո՞ւմ. Անհնարին առաքելություն, առայժմ ՆԱՏՕ-ի շուրջ վերսկսված բանավեճը կարող է օգուտ բերել Կիպրոսի նախագահին:
Իրանի և նրա վստահված Հեզբոլլահի հետ կապված անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները, որոնք հասել են մինչև Կիպրոս, վերակենդանացրել են Միջերկրական ծովի կղզում երկար ժամանակ քնած հարցը. պե՞տք է այն վերջապես ձգտի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Սակայն Նիկոսիայի առաջնորդները շարունակում են կասկածամիտ լինել՝ նշելով, որ նման քայլը կպահանջի լուծել կղզու տասնամյակներ շարունակվող վեճը Թուրքիայի հետ։
Հարցը կրկին ի հայտ եկավ անցյալ շաբաթ, երբ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդեսը հայտարարեց, որ եթե հանգամանքները թույլ տան, Նիկոսիան անմիջապես կդիմի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Սակայն Քրիստոդուլիդեսը խոստովանեց, որ հարևան Թուրքիան, որը ՆԱՏՕ-ի վաղեմի անդամ է, գրեթե անկասկած կխոչընդոտի Կիպրոսի անդամակցությունը։
«Մենք չենք կարող դա անել քաղաքական հանգամանքների պատճառով՝ հաշվի առնելով Թուրքիայի հայտնի դիրքորոշումը», – ասաց նա՝ անդրադառնալով Անկարայի վետոյին։
Կիպրոսի դաշինքին միանալու գաղափարը նոր թափ է ստացել որոշ քաղաքական շրջանակներում։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախկին փոխնախագահ Մարգարիտիս Շինասը նշել է, որ ներկայիս պահը «հիանալի քաղաքական հնարավորություն» է Կիպրոսի համար՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։
Այնուամենայնիվ, չլուծված Կիպրոսի հարցը մնում է հիմնական խոչընդոտը: Թուրքիան գրավել է կղզու մեկ երրորդը 1974 թվականից ի վեր, երբ Հունաստանի կողմից աջակցվող հեղաշրջումը նպատակ ուներ միանալ Հունաստանին: Այդ տարի Անկարան ներխուժեց կղզու հյուսիսային մասը՝ հղում անելով 1960 թվականի պայմանագրով երաշխավոր տերության իր իրավունքներին։
Այսօր Թուրքիայից բացի ոչ մի այլ երկիր չի ճանաչում հյուսիսում գտնվող ինքնահռչակված պետությունը, մինչդեռ Անկարան չի ճանաչում Նիկոսիայում գտնվող Կիպրոսի հույն կառավարությունը: Տասնամյակներ շարունակվող վեճը շարունակում է բարդացնել կղզու աշխարհաքաղաքական դասավորությունը։
ՆԱՏՕ-ն առաջնահերթություն չէ
Հույն-կիպրոսական դեմոկրատական կուսակցության (DIKO) պատգամավոր Քրիսիս Պանտելիդեսը պնդում էր, որ Կիպրոսը պետք է դրա փոխարեն կառուցի հնարավորինս սերտ հարաբերություններ ՆԱՏՕ-ի երկրների, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգների հետ և հնարավորինս մոտենա ՆԱՏՕ-ի ռազմական չափանիշներին։
«Ակնհայտ է, որ Կիպրոսի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին տեղի չի ունենա, քանի դեռ Կիպրոսի հարցը չի լուծվի, և Թուրքիան պաշտոնական դիրքորոշում ունի Կիպրոսի Հանրապետության վարկանիշը նվաստացնելու վերաբերյալ», – Euractiv-ին ասել է Պանտելիդեսը, հավելելով, որ ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի սերտ կապերը կամրապնդեն երկրի պաշտպանական կարողությունները նույնիսկ անդամակցության բացակայության դեպքում։
Միացյալ Նահանգների և Կիպրոսի միջև հարաբերությունները խորացել են 2020 թվականից ի վեր, երբ Վաշինգտոնը մասամբ վերացրեց 1987 թվականին սահմանված զենքի էմբարգոն, որը նպատակ ուներ խրախուսել կղզու վերամիավորումը։
Ամերիկայի հրեական կոմիտեն, որը ազդեցիկ է Վաշինգտոնի դիվանագիտական շրջանակներում, այս շաբաթ պնդել է, որ Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող զարգացումները պետք է դրդեն Միացյալ Նահանգներին մշտապես վերացնել էմբարգոն։
Այնուամենայնիվ, Թուրքիան մնում է տարածաշրջանում ԱՄՆ շահերը առաջ մղելու հիմնական գործընկեր։
«Մենք այնքան միամիտ չենք, որ հավատալու լինենք, որ Թուրքիան կդադարի կարևորություն և արժեք ունենալ Միացյալ Նահանգների համար», – ասել է Պանտելիդեսը։
Կիպրոսցի քաղաքական գործչի խոսքով՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը կարող է լրջորեն քննարկվել միայն Կիպրոսի հարցը լուծելուց հետո։ Միայն այդ դեպքում Թուրքիան կդադարի վետոյի իրավունք կիրառել Կիպրոսին վերաբերող հարցերում։
Մինչդեռ, Նիկոսիայում քչերն են լավատեսորեն տրամադրված կարգավորման հեռանկարների նկատմամբ: Չնայած սկզբնական հույսերին, որ Թուրքիայի կողմից օկուպացված տարածքի նոր առաջնորդ, սոցիալիստ քաղաքական գործիչ Թուֆան Էրհուրմանը կարող է առաջ մղել ՄԱԿ-ի չափանիշներին համապատասխանող դաշնային լուծում, նա իր ընտրությունից ի վեր հեռու է մնացել այս հարցից։
Խորհրդարանական ընտրություններ են սպասվում
Կիպրոսի և ՆԱՏՕ-ի շուրջ վերսկսված բանավեճը նաև ներքին քաղաքական հետևանքներ ունի Քրիստոդուլիդեսի համար։
Խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են մայիսին, և նախագահը ներկայումս փորձում է կառչել իշխանությունից: Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ նոր, փոքր կուսակցությունները կարող են ստեղծել մասնատված խորհրդարան: Կիպրոսը գործում է նախագահական համակարգով, իսկ Քրիստոդուլիդեսը անկախ է։
Չնայած նա կմնա երկրի արտաքին քաղաքականության հիմնական որոշումներ կայացնողը, խորհրդարանը, որտեղ գերակշռում են իրեն հակառակ կուսակցությունները, կարող է բարդացնել իրավիճակը։
«Քրիստոդուլիդեսը փորձում է քաղաքականապես օգտագործել ներկայիս հանգամանքները՝ ներկայացնելով ինչպես եվրոպական աջակցությունը, այնպես էլ ՆԱՏՕ-ին հնարավոր անդամակցության մասին հղումները որպես իր արտաքին քաղաքականության հաջողություն», – ասել է Կիպրոսի ձախակողմյան AKEL կուսակցության հաշտեցման բյուրոյի ղեկավար Էլիաս Դեմետրիուն։
Դեմետրիուն ասաց, որ Քրիստոդուլիդեսը փորձում է գրավել պահպանողական լսարանին՝ նպատակ ունենալով հավանություն ստանալ խորհրդարանում ձևավորվող ուժերի հավասարակշռության պայմաններում, հաշվի առնելով, որ «նա տեսնում է, որ իրեն աջակցող կուսակցությունները կորցնում են իրենց հավասարակշռող դերը հաջորդ խորհրդարանում»։
Քրիստոդուլիդեսը վերջերս շեշտեց, որ իր կառավարությունը չի միջամտի խորհրդարանական ընտրություններին: ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ նա ասաց, որ նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում ռազմական, գործառնական և վարչական մակարդակներում, որպեսզի երկիրը պատրաստ լինի շարժվել այս ուղղությամբ, եթե պայմանները թույլ տան։
Բաց մի թողեք
Ուրբաթ օրը ԵՄ դեսպանները կքննարկեն նոր անվտանգության ռազմավարությունը
ԱՄՆ-ն հավատարիմ է ԵՄ առևտրային համաձայնագրին
ԵՄ-ն ամրապնդում է համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ անվտանգության և էներգետիկայի հարցերում