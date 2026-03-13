Ավտովթարներ «Առինջ Մոլ»-ի մոտ․ կան վիրավnրներ. Լուսանկար

Մարտի 13-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։
Ժամը 11։00-ի սահմաններում Արտաշատի խճուղում՝ Առինջ Մոլի դիմաց, բախվել են «Hongqi» և «VAZ 2107» մակնիշի ավտոմեքենաները։
Ինչպես հայտնում է Shamshyan.com-ը, 2 հոգի Աբովյանի բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների կողմից տեղում անհրաժեշտ բուժօգնություն են ստացել, սակայն հրաժարվել են հիվանդանոց մեկնելուց։
40 րոպե անց նույն վայրից՝ մի քանի մետր հեռավորության վրա, բախվել են «Mercedes» և «Nissan» մակնիշի ավտոմեքենաները։ Տուժածներ չկան։
Այդ վթարի փաստով ՊԾ Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտում փաստաթղթեր են կազմվում, որտեղ էլ պարզվում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի և վարորդների ինքնությունները։
