13/03/2026

EU – Armenia

Ավտովթարներ «Առինջ Մոլ»-ի մոտ․ կան վիրավnրներ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/03/2026 1 min read

Մարտի 13-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։

Ժամը 11։00-ի սահմաններում Արտաշատի խճուղում՝ Առինջ Մոլի դիմաց, բախվել են «Hongqi» և «VAZ 2107» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես հայտնում է Shamshyan.com-ը, 2 հոգի Աբովյանի բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների կողմից տեղում անհրաժեշտ բուժօգնություն են ստացել, սակայն հրաժարվել են հիվանդանոց մեկնելուց։

40 րոպե անց նույն վայրից՝ մի քանի մետր հեռավորության վրա, բախվել են «Mercedes» և «Nissan» մակնիշի ավտոմեքենաները։ Տուժածներ չկան։

Այդ վթարի փաստով ՊԾ Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտում փաստաթղթեր են կազմվում, որտեղ էլ պարզվում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի և վարորդների ինքնությունները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանի պաշտպանnւթյան ազգային համալսարանում կազմակերպում են հայոց լեզվի դասընթացներ

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատրա՞ստ է արդյոք Եվրոպան պաշտպանել իր բժշկական ինքնիշխանությունը

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ-ն սահմանադրական է համարել «Տաշիր կապիտալին» ՀԷՑ–ի լիցենզիայից զրկելու որոշումը

13/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկ հարց․ Տիգրան Խզմալյան. ՀԵՎԿ-ը համարում է մեր պատրաստած օրենքի ընդունումն իր մեծ քաղաքական հաղթանակը

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրիում որտեղ են հյուրընկալվել ադրբեջանցի ամուսիններն ու եղբայրները․ Տեսանյութ

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն այլևս «չի հետաքրքրվում» Նոբելյան մրցանակով

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն արագորեն սպառել է կարևորագույն զինամթերքն Իրանում գործողության մեկնարկից ի վեր․ «Financial Times»

13/03/2026 infomitk@gmail.com