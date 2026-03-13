Մանկապիղծ ֆինանսիստի գործով նոր փաստաթղթեր են հայտնվել

Բրիտանական կառավարությունը հրապարակվել է նոր փաստաթղթեր, որոնք վերաբերվում են Պիտեր Մանդելսոնի՝ ամերիկացի մանկապիղծ ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնի մտերմի՝ ԱՄՆ-ում բրիտանական դեսպան նշանակվելու գործին։
Փաստաթղթերը հրապարակվել են Միացյալ Թագավորության նախարարների գաղտնի խորհրդի կողմից։ Փաստաթղթերը կազմում են 147 էջ։
Մանդելսոնը նշանակված է եղել Միացյալ Նահանգներում բրիտանական դեսպան 25 թվականի փետրվարին։ Նա այդ պաշտոնից զրկվել է անցյալ տարվա սեպտեմբերին, հենց որ ի հայտ են եկել նրա եւ Էփշտեյնի միջեւ եղած կապերը։
Նշենք, որ նա երկար ժամանակ հանդիսացել է Լեյբորիստական կուսակցության ամենից ազդեցիկ դեմքերից մեկը։
