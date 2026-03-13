ՍԴ-ն սահմանադրական է համարել «Տաշիր կապիտալին» ՀԷՑ–ի լիցենզիայից զրկելու որոշումը

ՀՀ Սահմանադրական դատարանը հրապարակել է իր որոշումը, որով ամբողջությամբ մերժել է Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորների դիմումը։ Բարձր դատարանն անփոփոխ է թողել էներգետիկայի ոլորտը կարգավորող մի շարք առանցքային օրենսդրական դրույթներ։
Այսինքն` Սահմանադրական դատարանը ամբողջությամբ սահմանադրական է որակել «Տաշիր կապիտալ» ընկերությանը լիցենզիայից զրկելը։
Նշենք, որ ԱԺ պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ հինգերորդի դիմումի հիման վրա ՍԴ–ն քննում էր «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի «գ» կետի, 27-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի, 52.1-ին հոդվածի 1-3-րդ մասերի և «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 9-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը։ ՍԴ դիմել էին ԱԺ ընդդիմադիր խմբակցությունները։
ՍԴ–ն որոշել է, որ բոլոր հոդվածները համապատասխանում են ՀՀ մայր օրենքին` Սահմանադրությանը։ Դատարանի որոշման մեջ նշված է, որ մյուս մասերով գործի վարույթը կարճվել է: Սահմանադրական դատարանի որոշումն ամբողջությամբ կհրապարակվի եռօրյա ժամկետում: Նշենք, որ գործի քննությունն անցկացվել է գրավոր ընթացակարգով:
Բաց մի թողեք
Պատրա՞ստ է արդյոք Եվրոպան պաշտպանել իր բժշկական ինքնիշխանությունը
Իրանի դեսպանը չի բացառում Եվրոպայում ռազմական թիրախների վրա հարվածները
Փողոցային պայքարի մեկնարկը տրվելու է այսօր՝ մարտի 13-ին