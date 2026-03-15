Ըմբիշ Արամայիս Հարությունյանը՝ Եվրոպայի Մ-23 չեմպիոն, Տերտերյանը՝ փոխչեմպիոն, Խաչատրյանը՝ բրոնզե մեդալակիր. Լուսանկար

Սերբիայի Զրենյանին քաղաքում ընթացող հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի Եվրոպայի մինչև 23 տարեկանների առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչները նվաճել են 1 ոսկի, 1 արծաթ ու 1 բրոնզ։

Արամայիս Հարությունյանը (130 կգ) երեք հաղթանակ տանելուց հետո դուրս էր եկել եզրափակիչ, որտեղ հաղթել է (1։1) հունգարացի Լասլո Դարաբոսին։

Սամվել Տերտերյանը եզրափակիչում պարտվել է (1։1) ռուսաստանցի Դանիլ Գրիգորևին ու դարձել արծաթե մեդալակիր։

Մանվել Խաչատրյանը (55 կգ) բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում ժամկետից շուտ 9։0 հաշվով հաղթել է թուրք Սերչան Կեսգինին ու գրավել երրորդ տեղը։

Սուրեն Աղաջանյանը (60 կգ) տարել է երեք տպավորիչ հաղթանակ ու նվաճել եզրափակչի ուղեգիր։

