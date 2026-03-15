Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը գրում է․
«Իրանի դեմ նախորդ և ներկայիս պատերազմների պատճառով Իրանում տեղի է ունեցել հսկայական փոփոխություն, և դա վերաբերում է այս երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։
Իսլամական հեղափոխություն իրականացրած և իրանա-իրաքյան պատերազմի մասնակից սերնդին փոխարինել է իրանցի ռազմաքաղաքական գործիչների երկրորդ սերունդը։
Չնայած այս սերունդն իր հերթին անցել է այնպիսի լրջագույն փորձությունների միջով, ինչպիսիք էին «Իսլամական պետություն» ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարն Իրաքում և պատերազմը Սիրիայում, այսուհանդերձ այն չունի Իրանի դեմ ուղղակի ագրեսիան չեզոքացնելու այն փառքը, որն ուներ նախորդ սերունդը։
Հետևաբար, իրանական ներկա ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուժգին մոտիվացիան պաշտպանելու Իրանն, ակներևաբար, նկատելիորեն սնվում է նաև այս հանգամանքից»։
Բաց մի թողեք
Իրանի նպատակը ոչ թե պшտերազմի դադարեցումն է, այլ պшտերազմի այնպիսի վարում, որը կկանխարգելի հնարավոր հաջորդ պшտերազմը