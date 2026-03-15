15/03/2026

EU – Armenia

Իրանի դեմ նախորդ և ներկայիս պատերազմների պատճառով Իրանում տեղի է ունեցել հսկայական փոփոխություն

infomitk@gmail.com 15/03/2026 1 min read

Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը գրում է․

«Իրանի դեմ նախորդ և ներկայիս պատերազմների պատճառով Իրանում տեղի է ունեցել հսկայական փոփոխություն, և դա վերաբերում է այս երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։

Իսլամական հեղափոխություն իրականացրած և իրանա-իրաքյան պատերազմի մասնակից սերնդին փոխարինել է իրանցի ռազմաքաղաքական գործիչների երկրորդ սերունդը։

Չնայած այս սերունդն իր հերթին անցել է այնպիսի լրջագույն փորձությունների միջով, ինչպիսիք էին «Իսլամական պետություն» ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարն Իրաքում և պատերազմը Սիրիայում, այսուհանդերձ այն չունի Իրանի դեմ ուղղակի ագրեսիան չեզոքացնելու այն փառքը, որն ուներ նախորդ սերունդը։

Հետևաբար, իրանական ներկա ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուժգին մոտիվացիան պաշտպանելու Իրանն, ակներևաբար, նկատելիորեն սնվում է նաև այս հանգամանքից»։

Բաց մի թողեք

