Իրականում ինչու է հրաժարական տվել Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանը․ Լուսանկար

Գորիս համայնքի ղեկավարի տեղակալ Իրինա Յոլյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել՝ նշելով, որ որոշումը պայմանավորված է անձնական պատճառներով։ Նա նաև հայտնել է, որ իր գործունեությունը շարունակելու է այլ հարթակում։
Մեր տեղեկություններով, Յոլյանը մտադիր է մասնակցել առաջիկա ընտրություններին՝ միանալով Սամվել Կարապետյանի գլխավորած «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությանը և առաջադրվել այդ քաղաքական ուժի ցուցակով։
Միևնույն ժամանակ, ինչպես հայտնի է, Գորիս համայնքի ղեկավար Առուշ Առուշանյանը վերջին շրջանում աջակցություն է հայտնում «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությանը։ Չի բացառվում, որ հենց այս քաղաքական տարբեր կողմնորոշումներն էլ դարձել են Յոլյանի պաշտոնից հեռանալու պատճառը։
Ռուբեն Վարդանյանին թույլ չեն տվել դիմել Ադրբեջանի օմբուդսմենին. ընտանիքի հայտարարությունը
Հոսանքազերծվել են ՀՀ առաջին նախագահի առանձնատունը եւ գրասենյակը, խափանվել է նաեւ ջրամատակարարումը․ հայտարարություն
Գորիսի փոխքաղաքապետը ազատման դիմում է ներկայացրել․ Լուսանկար