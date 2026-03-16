«Հայաստան» դաշինքի միջոցառման ընթացքում պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հանդես եկավ ելույթով՝ անդրադառնալով երկրի ներկայիս իրավիճակին և առաջիկա ընտրություններին։
Նա իր խոսքը սկսեց՝ ընդգծելով, որ անկախությունից հետո առաջին անգամ քաղաքացիները ընտրության են մասնակցելու այնպիսի պայմաններում, երբ, ըստ նրա, Արցախում հայ բնակչություն չկա, երկրի որոշ տարածքներ գտնվում են օկուպացված վիճակում, իսկ մի շարք հայրենակիցներ շարունակում են պահվել Բաքվում։ Նրա գնահատմամբ՝ այս իրավիճակում գործող իշխանությունը վարում է քաղաքականություն, որը ուղղված է ազգային ինքնության փոփոխմանը։
Գրիգորյանը նշեց, որ հանրությանը փորձում են ներկայացնել Արցախի կորուստը որպես անկախության գործընթաց, իսկ ինքնությունից հրաժարումը՝ որպես խաղաղության ճանապարհ։ Նրա խոսքով՝ առաջիկա ընտրությունները միայն տնտեսական կամ սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ չեն, այլ ավելի խորքային ընտրություն են երկրի ապագայի ուղղությամբ։
Նա ձևակերպեց ընտրության երկու տարբերակ՝ ինքնիշխան և ինքնությունը պահպանող Հայաստան, կամ պետություն, որը կտրուկ փոփոխությունների միջոցով կհեռանա իր ներկայիս ազգային հիմքերից։ Նրա համոզմամբ՝ հասարակությունը կանգնած է հստակ որոշման առաջ։
Նա վստահություն հայտնեց, որ հայ ժողովուրդը կընտրի այն ճանապարհը, որտեղ պարտությունը չի ընկալվում որպես վերջնական դատավճիռ, և որտեղ ազգային ինքնության բաղադրիչները չեն ենթարկվում փոփոխության կամ մերժման։ Նա ընդգծեց, որ երկրի ապագան պետք է հիմնված լինի պատմական փաստերի ընդունման, պետական խորհրդանիշների պահպանման և ազգային արժեքների ամրապնդման վրա։
Ելույթի ավարտին Գրիգորյանը նշեց, որ իր համոզմամբ քաղաքացիները ընտրելու են այն Հայաստանը, որտեղ հարգվում են ընտանիքը, ավագ սերունդը, հավատքը և ազգային ինքնությունը, և որտեղ պետական ու հասարակական կյանքում այդ արժեքները պաշտպանվում են որպես հիմնարար սկզբունքներ։
