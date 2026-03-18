Իրանը գիշերը հրթիռներով հարվածել է Դուբային

Դուբայի իշխանությունները պնդում էին, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը արձագանքել են Իրանից հրթիռային հարձակումներին:
Սա հաստատել է ԱՄԷ պաշտպանության նախարարությունը, որը հայտարարել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը արձագանքել են Իրանից հրթիռային հարձակումներին և անօդաչու թռչող սարքերի հարվածներին։
«Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ լսվող ձայները հակաօդային պաշտպանության համակարգերի աշխատանքի արդյունք են», – ասվում է նախարարության սոցիալական ցանցերում տարածած հայտարարության մեջ։
Ինչպես կազդի Լարիջանիի սպանությունը. Հարձակում է սկսվել Իսրայելի դեմ, Իրանի խորհրդարանի նախագահի դեմ մաhափnրձ է եղել
Իրանը հաստատել է Ալի Լարիջանիի մահը. Լուսանկար
Մահացել է Համայն Վրաստանի կաթողիկոս-պատրիարք Իլիա Երկրորդը. Լուսանկար