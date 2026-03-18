Նորից ու կրկին խայտառակության շեմին. Լուսանկար

Ինչպես գիտեք, Վեհափառի և վեց եպիսկոպոսի ազատ տեղաշարժը սահմանափակված է, և նրանք իրավունք չունեն երկրից դուրս գալ։
Հիմա. Վրաց Իլիա Պատրիարքի հուղարկավորությանը հավանաբար կմեկնեն բոլոր երկրների հոգևոր առաջնորդներն ու հոգևորականներ, և ես կոչ եմ անում ՀՀ կառավարությանն ու քննչական մարմիններին՝ խայտառակությունից խուսափելու համար, վերացնել Վեհափառի և եպիսկոպոսների ապօրինի խափանման միջոցները, որպեսզի հարկ եղած դեպքում ՀԱՍԵ պատվիրակությունը՝ Վեհափառի գլխավորությամբ մեկնեն Վրաստան և մասնակից լինեն այդ արարողություններին։
Նիկողոս Հովհաննիսյանի էջից
