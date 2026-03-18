Ո՞րն է Անի Վարդազարյանի՝ վարչական ղեկավար նշանակման «գաղտնիքը»․ Լուսանկար

Արարատի մարզի Սուրենավան բնակավայրի վարչական ղեկավար Անի Վարդազարյանի ֆեյսբուքյան էջից տեղեկացանք, որ նա ծնվել է 1997 թվականի ապրիլին, ավարտել է Հայաստանի ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի պետական ինստիտուտը։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Ֆիզկուլտուրայի մասնագետ կինը 2022թ․ հունվարի 3-ից, երբ դեռ 25 տարեկանը չէր լրացել, Սուրենավանի վարչական ղեկավար է նշանակվել։
Ո՞րն է այդ նշանակման «գաղտնիքը»։ Անի Վարդազարյանի ֆեյսբուքյան էջում Նիկոլ Փաշինյանի տեսանյութերն են, լուսանկարները՝ Նիկոլ Փաշինյանի, Սուրեն Պապիկյանի հետ։
