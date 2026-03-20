20/03/2026

EU – Armenia

«Արմավիր» ՔԿՀ-ում կանխվել է կալանավորի ինքնասպանության փորձը

infomitk@gmail.com 20/03/2026

ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկի կարանտինային 6-րդ խցում ազատազրկված անձը սավանով կախվել է։

Նշվում է, որ դեպքը տեղի է ունեցել մարտի 20-ին՝ ժամը 00:40-ի սահմաններում։

«Խցակիցները նկատել են, որ տղամարդը սավանով իրեն կախել է։ Նրանք կարողացել են շատ արագ կտրել սավանը և փրկել նրա կյանքը։ ՔԿՀ ծառայության աշխատակիցները ահազանգել են շտապօգնություն ու նրան տեղափոխել «Վաղարշապատ» բժշկական կենտրոն»,- գրել է կայքը։

Դեպքի փաստով փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քննչական վարչության Վաղարշապատի քննչական բաժին։

Ըստ պարբերականի՝ ինքնասպանության փորձ կատարողը Թ. Թորոսյանն է, որը առողջական խնդիրներ է ունեցել։

