Ռուբինյանը վարչության նիստում շատ խիստ հրահանգել է ավտոբուսի մեջ չպարել կամ պարել, բայց չհրապարակել․ Փաշինյան

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նրա թիմակիցները, ներկուսակցական արշավի շրջանակներում, մեկնում են Գեղարքունիք․ «Ավանդույթի համաձայն, մենք պետք է մեր ճանապարհի երգը և այսօրվա դիջեյին որոշենք»։
Այսօրվա դիջեյ ընտրվեց ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Փաշինյանը հավելեց․ «Պետք է նաև խոստովանել, որ պարոն Ռուբինյանը վարչության նիստում շատ խիստ հրահանգել է․․․ սկզբից ասում էր ավտոբուսի մեջ չպարել, հետո մեղմացրեց դիրքորոշումը, ասում էր՝ պարել, բայց չհրապարակել։ Կան մարդիկ, ովքեր աջակցում են նրան, ընդ որում, նրանցից 2-ը անվտանգության խորհրդի անդամ են։ Սա էլ է պետք նկատի ունենալ»։
Ռուբինյանի առաջարկությունն ընդունվեց․ «Այնպես որ, պարեք-պարեք, բայց հրապարակման չափը ճանաչեք, այնուամենայնիվ»։
Մանրամասները՝ տեսանյութում։
Արփինե Սարգսյանը՝ երեխայի ծեծի, կենսաչափական անձնագրերի ու ԱՀԾ տվյալների մասին
ԵՄ-ն լրացուցիչ 140 մլն եվրոյի աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին
Առաջարկվում է դիվանագիտական ներկայացուցիչների պաշտոնավարման առավելագույն ժամկետը սահմանել 5 տարի