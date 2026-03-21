21/03/2026

EU – Armenia

Ռուբինյանը վարչության նիստում շատ խիստ հրահանգել է ավտոբուսի մեջ չպարել կամ պարել, բայց չհրապարակել․ Փաշինյան

infomitk@gmail.com 21/03/2026

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նրա թիմակիցները, ներկուսակցական արշավի շրջանակներում, մեկնում են Գեղարքունիք․ «Ավանդույթի համաձայն, մենք պետք է մեր ճանապարհի երգը և այսօրվա դիջեյին որոշենք»։

Այսօրվա դիջեյ ընտրվեց ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Փաշինյանը հավելեց․ «Պետք է նաև խոստովանել, որ պարոն Ռուբինյանը վարչության նիստում շատ խիստ հրահանգել է․․․ սկզբից ասում էր ավտոբուսի մեջ չպարել, հետո մեղմացրեց դիրքորոշումը, ասում էր՝ պարել, բայց չհրապարակել։ Կան մարդիկ, ովքեր աջակցում են նրան, ընդ որում, նրանցից 2-ը անվտանգության խորհրդի անդամ են։ Սա էլ է պետք նկատի ունենալ»։

Ռուբինյանի առաջարկությունն ընդունվեց․ «Այնպես որ, պարեք-պարեք, բայց հրապարակման չափը ճանաչեք, այնուամենայնիվ»։

Մանրամասները՝ տեսանյութում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արփինե Սարգսյանը՝ երեխայի ծեծի, կենսաչափական անձնագրերի ու ԱՀԾ տվյալների մասին

20/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն լրացուցիչ 140 մլն եվրոյի աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին

19/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առաջարկվում է դիվանագիտական ներկայացուցիչների պաշտոնավարման առավելագույն ժամկետը սահմանել 5 տարի

19/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տիգրան Պետրոսյանի մատների տակ դաշնամուրը խոսում էր երբեմն խոհուն, երբեմն կրքոտ, իսկ երբեմն էլ՝ խաղային ու ազատ․ Տեսանյութ

21/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի Իրանի պատերազմը հրատապություն է հաղորդում Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև Brexit-ի վերագործարկմանը

21/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համառոտագիր. Արդյո՞ք ԵՄ-ն դառնում է Բելգիա

21/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիպրոսը համակարգում է փնտրում «գաղութային» բրիտանական ռազմական բազաների հետ

21/03/2026 infomitk@gmail.com